Le Sénat a approuvé vendredi soir la suppression de 4000 postes d'enseignants en 2026, prévue dans le projet de budget de l'Etat. La droite a renoncé à en proposer le doublement, initialement envisagé par les sénateurs.

Cette diminution, critiquée par les syndicats d'enseignants, a été décriée par la gauche lors des débats (archives). IMAGO/Westend61

Keystone-SDA ATS

«La coupe ministérielle est logique et mesurée» pour «tenir compte de l'évolution de la démographie», a reconnu le sénateur Les Républicains Olivier Paccaud, rapporteur du budget de l'Education nationale, examiné à la chambre haute.

Le Sénat, dominé par une alliance entre la droite et les centristes, a donc donné son aval à cette baisse des effectifs d'enseignants, en s'opposant à tous les amendements de la gauche qui proposaient la suppression – partielle ou totale – de cette mesure.

Le budget de l'Education nationale affiche une petite hausse de 200 millions d'euros sur un an dans le projet de loi de finances (PLF) 2026, à 64,5 milliards d'euros.

Il prévoit une augmentation de 5440 emplois ETP (Equivalents temps plein), mais ce solde est dû en grande partie à la réforme de la formation initiale des enseignants, annoncée en mars, qui va conduire à un afflux de stagiaires (environ 8000).

Ces créations de postes de stagiaires masquent en fait une suppression de 2373 ETP d'enseignants du premier degré et de 1645 ETP dans le second degré, soit 4018 ETP au total.

«J'assume complètement cette dimension qui consiste à agir et à ne pas subir», a défendu le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, pour qui le gouvernement «ne peut pas ne pas tenir compte de la démographie».

Entre 2025 et 2029, les effectifs d'élèves diminueront de 7,4%, représentant 455'126 élèves en moins, selon le rapport budgétaire du Sénat.

Cette diminution, critiquée par les syndicats d'enseignants, a été décriée par la gauche lors des débats.

«Si vous faites le choix de supprimer des postes, vous devrez assumer demain dans vos départements respectifs, devant les élus locaux, la responsabilité de fermetures de classes douloureuses», a réagi la sénatrice socialiste Marie-Pierre Monier.

La droite sénatoriale a elle une opinion diamétralement opposée: elle avait même proposé ces derniers jours en commission des finances de doubler les postes supprimés, pour les faire passer à 8000 en 2026, dégageant ainsi des économies supplémentaires pour l'Etat.

Mais cette proposition a divisé jusque dans ses rangs, poussant M. Paccaud à retirer sa proposition.

«N'est-il pas souhaitable d'avoir un tout petit peu moins de professeurs mieux payés pour beaucoup moins d'élèves? Il ne s'agit certainement pas de dégraisser le mammouth, mais plutôt de muscler l'éléphant de la sagesse et du savoir», s'est-il tout de même justifié.

Ces votes sont encore provisoires, car le budget de l'Etat pourra être modifié jusqu'à la deuxième partie du mois de décembre au plus tôt.