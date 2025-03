Marine Le Pen veut un procès en appel rapide

La cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen, condamnée lundi à une inéligibilité immédiate de cinq ans, a demandé que «la justice se hâte» pour la rejuger en appel avant l'élection présidentielle d'avril 2027.

Marine Le Pen a quitté la salle d'audience sans attendre l'énoncé de sa peine. sda

Keystone-SDA ATS

«Il y a des millions de Français qui croient en moi, des millions de Français qui me font confiance (...), ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice et par conséquent, je vais continuer à le faire et je le ferai jusqu'au bout», a-t-elle affirmé sur la chaîne française TF1, disant qu'elle ne quittait «en aucune manière» la vie politique.

Assurant qu'elle ne se retire «en aucune manière» de la vie politique, la cheffe des députés RN a demandé une procédure en appel rapide: «il faut que la justice se hâte», a-t-elle lancé.

Répondant à la question d'un éventuel plan B en la personne de l'actuel président du RN, Jordan Bardella, Mme Le Pen a déclaré qu'il est «un atout formidable depuis longtemps. Mais j'espère que nous n'aurons pas à user de ses talents plus tôt qu'il n'est nécessaire», a-t-elle ajouté, combative.