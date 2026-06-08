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Console de jeux France : Nintendo paie 35 millions d'euros pour clore un litige lié aux manettes de la Switch

Angelica Zermatten

8.6.2026

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a accepté de payer 35 millions d'euros en France pour clore un litige lié aux dysfonctionnements des manettes de sa console Switch entre 2018 et 2023, selon un communiqué publié lundi.

La panne baptisée «Joy-Con Drift» (du nom de la manette de la Switch appelée Joy-Con) occasionnait des mouvements inopinés dans les jeux, ce qui empêchait les consommateurs d'utiliser correctement leur machine.
La panne baptisée «Joy-Con Drift» (du nom de la manette de la Switch appelée Joy-Con) occasionnait des mouvements inopinés dans les jeux, ce qui empêchait les consommateurs d'utiliser correctement leur machine.
KEYSTONE

Agence France-Presse

08.06.2026, 13:21

Cette transaction a été conclue à la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a épinglé le groupe pour pratique commerciale trompeuse après une plainte déposée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir en 2020.

Le Service national des enquêtes (SNE) de la DGCCRF avait estimé que Nintendo of Europe avait commis une faute en «n'informant pas de manière loyale» les consommateurs sur les problèmes rencontrés par ses manettes.

En l'occurrence, la panne baptisée «Joy-Con Drift» (du nom de la manette de la Switch appelée Joy-Con) occasionnait des mouvements inopinés dans les jeux, ce qui empêchait les consommateurs d'utiliser correctement leur machine.

Jeux. Recours contre l'usure de manettes Nintendo

JeuxRecours contre l'usure de manettes Nintendo

«Deux causes sont (plus que vraisemblablement) à l'origine de la panne: une usure prématurée des circuits imprimés et un défaut d'étanchéité qui entraîne une quantité inquiétante de débris et poussières» à l'intérieur de la manette, avait jugé l'UFC-Que Chosir au moment du dépôt de sa plainte.

«Le SNE de la DGCCRF a conclu que Nintendo n'avait communiqué qu'à partir de 2020 et non dès qu'elle a eu connaissance de ces dysfonctionnements», selon le communiqué commun du ministère du Commerce et du Tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).

«Cette communication tardive et parcellaire a porté sur le problème technique rendant certaines manettes de la Nintendo Switch 1 non réactives. Le SNE de la DGCCRF a considéré que cela avait contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et conduit certains d'entre eux à racheter de nouvelles manettes», ajoute le texte, alors que le groupe japonais s'était en 2023 engagé à réparer gratuitement les accessoires défectueux.

Comptant parmi les consoles les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, la Switch s'est écoulée à quelque 155 millions d'exemplaires depuis sa commercialisation en 2017, non loin de la première place occupée par la PlayStation 2 de Sony lancée en 2000 et vendue à plus de 160 millions d'unités.

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