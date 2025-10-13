Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres, qui ont pris leurs fonctions lundi, de mettre leurs «egos de côté» pour «dépasser la crise politique», alors que son gouvernement est menacé de censure dès cette semaine si les socialistes n'obtiennent pas une suspension de la réforme des retraites.

Sébastien Lecornu a été reconduit vendredi par Emmanuel Macron (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Notre seul objectif et seule mission» est de «dépasser cette crise politique» qui «sidère», en mettant «les egos de côté», a déclaré M. Lecornu en ouverture d'une réunion de son nouveau gouvernement.

Il avait auparavant demandé des passations de pouvoir «sobres» qui se sont déroulées à la mi-journée sans presse ni invités.

La priorité pour le Premier ministre est de «donner un budget à la France d'ici la fin de l'année».

Un premier Conseil des ministres doit se tenir mardi matin à l'Elysée. Le gouvernement y présentera les deux projets de budget, de l'Etat et de la Sécurité sociale, afin qu'ils puissent être transmis dans les temps au Parlement.

Parallèlement, la commission des Finances de l'Assemblée nationale, présidée par le député Eric Coquerel, de La France insoumise (LFI, gauche radicale), commencera ses auditions.

L'objectif est de garder le déficit en dessous des 5% du PIB, au lieu de 4,7% initialement prévu, un assouplissement qui laisse une marge de 9 milliards d'euros pour éventuellement satisfaire les demandes des oppositions.

L'heure de vérité sera la déclaration de politique générale, quasi bouclée, que M. Lecornu a prévu de prononcer devant le Parlement mardi à 15h00. Les socialistes y attendent notamment la suspension «immédiate et complète» de la réforme des retraites de 2023.

Tout dépendra du PS

Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi au terme d'une mission éclair auprès des forces politiques, M. Lecornu est sur une corde raide.

LFI d'un côté, le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) de l'autre, comptent le censurer dès cette semaine. Tout dépendra donc du Parti socialiste (PS).

Le gouvernement «va évidemment tomber», a pronostiqué lundi le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon, estimant que les socialistes allaient voter la motion déposée dans la matinée par son groupe.

Le RN a également déposé lundi une motion de censure et votera celle des insoumis – l'inverse n'étant pas vrai.

Depuis l'Egypte, où il assiste au Sommet sur Gaza, le président Emmanuel Macron s'est défaussé sur la classe politique de toute responsabilité dans la crise, mettant plutôt en avant son rôle diplomatique.

Il a appelé les forces politiques à «se ressaisir» et à «oeuvrer à la stabilité», au lieu de «faire des paris sur l'instabilité», dans une allusion à ceux qui espèrent une dissolution de l'Assemblée ou une présidentielle anticipée.

Lors d'une réunion avec les chefs de parti vendredi, le président de la République avait esquissé une concession: un décalage dans le temps de «la mesure d'âge» de départ à la retraite (passage progressif à 64 ans), symbole de son deuxième quinquennat.

Mais ce geste reste insuffisant aux yeux de la gauche, qui veut à la fois une suspension de la mesure d'âge légal et de l'accélération de la hausse du nombre de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein.

M. Lecornu a présenté dimanche soir tard une équipe composée de nouveaux visages: huit de la société civile et 26 issus de forces politiques, dont 11 du parti présidentiel.

Les six ministres de droite ont été écartés du parti Les Républicains (LR) de Bruno Retailleau qui avait donné pour consigne – contestée par les députés – de ne pas entrer dans l'équipe Lecornu 2.

L'ex-Première ministre Elisabeth Borne, auteure de la réforme des retraites qu'elle a proposée elle-même de suspendre, n'a pas été reconduite à son poste de ministre de l'Education.