Moyen–Orient Frappe sur la banlieue sud de Beyrouth après un avis d'évacuation

ATS

5.3.2026 - 22:52

La banlieue sud de Beyrouth a été visée jeudi soir par une frappe israélienne après un avis d'évacuation, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).

De la fumée s'élève après une frappe aérienne israélienne dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, jeudi 5 mars 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)
De la fumée s'élève après une frappe aérienne israélienne dans le quartier de Dahiyeh à Beyrouth, jeudi 5 mars 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.03.2026, 22:52

Un panache de fumée se dégage du lieu du site, selon des images de l'AFPTV.

La panique s'est emparée de Beyrouth dans l'après-midi, après un appel inédit d'Israël à évacuer toute la banlieue sud qu'il pilonne depuis que le Liban a été entraîné dans la guerre régionale, lundi.

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir vers 21h55 (en Suisse) avoir commencé à frapper sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste libanais Hezbollah qu'elle avait appelés les habitants à évacuer «immédiatement» en début d'après-midi.

Les forces israéliennes ont «commencé à frapper des infrastructures du Hezbollah dans le secteur de la banlieue [sud] de Beyrouth», indique un bref communiqué militaire.

