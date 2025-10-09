  1. Clients Privés
Proche-Orient Frappes intenses sur la ville de Gaza, après l'annonce de l'accord

ATS

9.10.2025 - 06:26

La Défense civile de Gaza a fait état jeudi de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, intervenues après l'annonce dans la nuit d'un accord entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu.

De la fumée s'élève à la suite d'une frappe militaire israélienne dans la ville de Gaza, vue depuis le centre de la bande de Gaza, mercredi 8 octobre 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
De la fumée s'élève à la suite d'une frappe militaire israélienne dans la ville de Gaza, vue depuis le centre de la bande de Gaza, mercredi 8 octobre 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.10.2025, 06:26

«Depuis l'annonce cette nuit d'un accord sur le cadre proposé d'un cessez-le-feu, il a été fait état de plusieurs explosions, notamment dans le nord de Gaza», a indiqué un de ses responsables, Mohammed Al-Mughayyir, citant notamment «des frappes aériennes intenses sur la ville de Gaza».

