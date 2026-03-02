Frappes massives contre l'Iran, le conflit se propage au Liban

Des bombardements massifs ciblent de nouveau l'Iran lundi au troisième jour de l'offensive américano-israélienne destinée à décapiter la République islamique. Le conflit s'étend au Liban où Israël mène des frappes après des tirs du Hezbollah contre son territoire.

Israël et les Etats-Unis continuent leur offensive contre le pouvoir iranien. (Photo prise dimanche en début de soirée à Téhéran). ATS

Keystone-SDA ATS

Voici les principaux développements du conflit:

Le conflit s'étend au Liban

Le Hezbollah avait promis de «faire face à l'agression» américano-israélienne contre l'Iran après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Le mouvement armé pro-iranien basé au Liban a mis ses menaces à exécution, affirmant lundi avoir tiré des missiles et des drones vers Israël, pour la première fois dans ce conflit.

L'armée israélienne n'a pas tardé à répliquer, annonçant frapper des cibles du Hezbollah «à travers le Liban» et ordonnant aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth, et vu de nombreux habitants fuir les zones visées dans le sud du pays.

Lundi matin, l'armée israélienne a prévenu qu'elle comptait intensifier ses raids sur son voisin.

Israël frappe de nouveau Téhéran

L'armée israélienne a indiqué lundi continuer à mener des «frappes à grande échelle» à Téhéran «contre des cibles du régime terroriste iranien».

L'agence de presse iranienne Tasnim a pour sa part fait état d'explosions dans la capitale.

Explosions à Jérusalem

Un journaliste de l'AFP a entendu des explosions lundi matin à Jérusalem. Israël a déclenché une alerte aérienne après avoir détecté des lancements de missiles en direction de son territoire depuis l'Iran.

L'Iran exclut toute négociationTéhéran «ne négociera pas avec les Etats-Unis», a affirmé le puissant chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Il a accusé Donald Trump d'avoir précipité le Moyen-Orient dans le «chaos» avec ses «rêves illusoires».

Un mort à Bahreïn, explosions au Qatar et aux EmiratsUne personne a été tuée à Bahreïn dans une attaque iranienne, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur.Des journalistes de l'AFP à Doha, Abou Dhabi et Dubaï ont entendu de fortes explosions lundi matin.

Attaque contre une base en Irak

Le groupe armé pro-iranien Kataeb Hezbollah, pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la campagne israélo-américaine contre l'Iran, a annoncé lundi que de nouvelles frappes avaient touché son bastion principal en Irak, la base militaire de Jurf al-Nasr.

Des drones au Koweït et à Chypre

L'armée du Koweït a dit lundi avoir intercepté plusieurs drones au-dessus de son territoire. L'armée britannique réagit, elle, à «une frappe de drone présumée» intervenue dans la nuit de dimanche à lundi sur sa base aérienne d'Akrotiri, à Chypre, a indiqué le ministère britannique de la Défense. Aucune victime n'a été signalée.

Trump crie vengeance

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir perdu trois militaires, leurs premières pertes dans le conflit. Ce ne seront pas les dernières, a prévenu Donald Trump, qui a promis de «venger» leur mort.

Comme la veille en annonçant l'opération militaire, il a lancé un appel au peuple iranien: «Reprenez le pouvoir, l'Amérique est avec vous». Il a aussi pressé une nouvelle fois les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, de «déposer les armes» ou mourir.

«Quatre à cinq semaines»: c'est l'estimation qu'il a donnée de la durée des opérations américaines, dans le New York Times, sans fournir de détails.Il a aussi dit au New York Times qu'il avait «trois très bons choix» de candidats pour diriger l'Iran à l'avenir, sans dévoiler de nom.

Le pétrole flambe

Les prix du pétrole ont flambé lundi à l'ouverture, dépassant brièvement 80 dollars le baril, à cause des craintes de graves perturbations sur l'offre mondiale de brut.

La navigation dans le détroit d'Ormuz, située entre l'Iran et Oman et par lequel transite quelque 20% de la consommation mondiale de pétrole, est paralysée de facto. L'Organisation maritime internationale (OMI) a appelé les compagnies maritimes à «éviter» la région.

L'appareil iranien frappé au coeur

Le quartier général des Gardiens de la Révolution a été détruit, selon le Pentagone. Les autorités iraniennes n'ont pas commenté.Les médias iraniens ont toutefois confirmé la mort de plusieurs hauts responsables du pays, notamment le chef des Gardiens de la Révolution, le chef de l'état-major des forces armées et le ministre de la Défense.

Les frappes américano-israéliennes ont tué 48 «leaders» iraniens, selon Donald Trump, qui n'a donné aucun détail.

Hommages à Khamenei

Après les cris de joie ayant résonné à Téhéran samedi après la mort de l'ayatollah Khamenei, des milliers de personnes ont rendu hommage au guide suprême dimanche à Téhéran aux cris d'«A mort l'Amérique!», «A mort Israël!».

Des rassemblements du même type ont été signalés à Chiraz (sud) et Yazd (centre).Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations pro-iraniennes.Bagdad a été le théâtre d'affrontements entre manifestants et police près de l'ambassade des Etats-Unis.