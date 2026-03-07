  1. Clients Privés
Bombardement Frappes russes à grande échelle : une énième nuit meurtrière en Ukraine

ATS

7.3.2026 - 02:48

Au moins six personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi en Ukraine, dont plusieurs régions ont été ciblées par des frappes russes, selon les autorités.

La ville de Kharkiv est régulièrement bombardée par la Russie (archives).
La ville de Kharkiv est régulièrement bombardée par la Russie (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.03.2026, 02:48

07.03.2026, 07:59

Au moins cinq personnes ont péri dans le bombardement d'un immeuble d'habitation à Kharkiv (est), et une dans la région de Dnipropetrovsk visée par des drones et des tirs d'artillerie et de roquettes, selon les autorités régionales.

«A la suite de l'attaque ennemie, une partie d'un immeuble résidentiel de cinq étages situé dans le quartier Kyivsky à Kharkiv a été pratiquement détruite. Une maison située à proximité a également été endommagée», a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Selon le maire de la ville, Igor Terekhov, cinq personnes sont décédées. M. Synegoubov a lui fait état de dix blessés, dont deux garçons âgés de 6 et 11 ans et une jeune fille de 17 ans.

A Dnipropetrovsk, le chef de l'administration régionale Oleksandr Ganzha a annoncé qu'une personne avait été tuée et une autre blessée dans une attaque russe dans le district de Nikopol. Selon M. Ganzha, l'armée russe a visé la région à une vingtaine de reprises à l'aide de drones, d'artillerie et de roquettes.

Le Kremlin voit rouge !. «Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»

Le Kremlin voit rouge !«Si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s'imposent»

Enième nuit meurtrière

A Zaporijjia (sud), une frappe russe a fait un blessé, un bébé, a par ailleurs annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov.

En outre, à Chuguiv, dans la région de Kharkiv, la maire Galyna Minaeva a écrit sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans une «attaque de drone ennemie» contre une maison dans le centre-ville. Une alerte aérienne a été déclenchée dans la nuit dans toute l'Ukraine en raison de raids russes.

L'armée de l'air polonaise a indiqué sur X avoir fait décoller des avions militaires pour protéger son espace aérien dans les régions frontalières de l'Ukraine, comme elle le fait habituellement en cas de frappes russes à grande échelle.

