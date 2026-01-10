  1. Clients Privés
Nations Unis Le Conseil de sécurité convoqué après des frappes russes en Ukraine

ATS

10.1.2026 - 05:22

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira lundi à la demande de l'Ukraine après de nouvelles frappes russes massives et l'utilisation par Moscou de son missile de dernière génération Orechnik. La requête de Kiev a été appuyée par six membres du conseil.

La moitié des immeubles résidentiels de Kiev étaient privés d'électricité vendredi après les bombardements massifs russes de la veille.
La moitié des immeubles résidentiels de Kiev étaient privés d'électricité vendredi après les bombardements massifs russes de la veille.
ATS

Keystone-SDA

10.01.2026, 05:22

10.01.2026, 07:41

«La Russie a atteint un nouveau niveau effroyable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans ses attaques contre les civils et infrastructures civiles en Ukraine», dénonce l'ambassadeur d'Ukraine à l'ONU Andriï Melnyk dans sa lettre demandant la réunion, vue vendredi soir par l'AFP.

Guerre en Ukraine. La moitié de Kiev privée de chauffage après des frappes russes

Guerre en UkraineLa moitié de Kiev privée de chauffage après des frappes russes

De nouvelles frappes russes dans la nuit de jeudi à vendredi ont privé de chauffage la moitié des immeubles résidentiels de Kiev, poussant le maire de la capitale ukrainienne à appeler vendredi la population à évacuer «temporairement» la ville.

Missile Orechnik

Cette nouvelle nuit de bombardements a d'autre part vu l'utilisation, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre en février 2022, du missile balistique russe de dernière génération Orechnik, dans l'ouest de l'Ukraine.

Conflit en Ukraine. Kiev accuse Moscou d'avoir attaqué deux cargos en mer Noire

Conflit en UkraineKiev accuse Moscou d'avoir attaqué deux cargos en mer Noire

«Aujourd'hui, la fédération de Russie a officiellement revendiqué l'utilisation du missile balistique de portée intermédiaire, appelé 'Orechnik', dans la région de Lviv. Une telle frappe représente une menace grave et sans précédent pour la sécurité du continent européen, sapant la stabilité régionale et présentant des risques sérieux pour la paix et la sécurité internationale de manière plus large», a commenté l'ambassadeur ukrainien dans sa lettre au conseil.

La requête de l'Ukraine a été appuyée par six membres la France, le Royaume-Uni, la Lettonie, le Danemark, la Grèce et le Liberia, ont précisé des sources diplomatiques à l'AFP.

