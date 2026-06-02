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Moyen-Orient «Il est complètement fou» : Trump et Netanyahu affichent leurs désaccords

ATS

2.6.2026 - 22:39

Empêtré dans des négociations compliquées avec l'Iran, Donald Trump a, semble-t-il, reporté une partie de sa frustration sur son grand allié, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Protesters hold pictures showing US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during an anti USA demonstration in front of the US consulate in Istanbul, on Febuary 1, 2026. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
Protesters hold pictures showing US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during an anti USA demonstration in front of the US consulate in Istanbul, on Febuary 1, 2026. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)
AFP

Keystone-SDA

02.06.2026, 22:39

02.06.2026, 23:00

Les experts rappellent toutefois que ce n'est pas la première fois que de telles tensions se manifestent et jugent que ce n'est certainement pas la dernière fois, tout en rappelant que les deux hommes restent étroitement alliés en dépit de leurs objectifs divergents.

Selon Axios, le président américain a traité son interlocuteur de «complètement fou» et l'a accusé au téléphone de mettre en péril les négociations avec l'Iran avec ses attaques contre le Hezbollah libanais.

Le même média américain avait déjà fait part le 20 mai d'un échange particulièrement difficile entre les deux dirigeants qui aurait laissé le premier ministre israélien «en ébullition.»

Mairav Zonszein, spécialiste d'Israël pour l'International Crisis Group (ICG), appelle toutefois à prendre ces informations «avec des pincettes.»

«Inévitable»

«Il y a déjà eu des articles sur des divergences et des tensions, mais ensuite ils ont lancé une guerre ensemble en Iran», le 28 février, rappelle-t-elle à l'AFP.

«Il était inévitable que les intérêts des Américains et ceux des Israéliens sur la guerre en Iran divergent», note pour l'AFP Dan Shapiro, ancien ambassadeur américain en Israël, désormais associé au centre de réflexion Atlantic Council.

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Le premier ministre israélien «fera tout ce que je veux qu'il fasse», s'était vanté Donald Trump il y a une dizaine de jours. Le président américain a toutefois dû décrocher à nouveau son téléphone lundi à propos du Liban, où l'armée israélienne et le Hezbollah s'affrontent depuis le 2 mars.

Donald Trump a assuré ensuite que les deux camps lui avaient promis l'apaisement, mais les combats ont continué depuis.

Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran en vue d'une fin de la guerre.

Elections

Pour les deux hommes, les enjeux diplomatiques et militaires se doublent de problématiques politiques internes.

Alors que des élections législatives anticipées pourraient avoir lieu en septembre ou octobre en Israël, Benjamin Netanyahu a promis de mettre fin à la menace posée par le «régime des ayatollahs» en Iran et de désarmer le Hezbollah.

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Or ses opposants lui reprochent d'avoir perdu de vue ces objectifs et de se laisser dicter ses décisions par Washington.

Le centriste Yair Lapid, chef de l'opposition, l'a accusé de transformer Israël en «protectorat pur et simple» des Etats-Unis. «L'accord que Trump essaie de trouver (avec l'Iran), quel qu'il soit (...), ne répondra à aucune des exigences d'Israël», note Mairav Zonszein.

Dan Shapiro, lui, prédit que les deux hommes finiront par trouver un compromis s'agissant du Liban.

«L'identité politique (de Benjamin Netanyahu) dépend beaucoup de sa relation avec le président Trump», très populaire en Israël, et «cela lui coûterait cher politiquement de n'être plus dans les bonnes grâces» du milliardaire républicain, analyse l'ancien ambassadeur.

Corruption

Donald Trump n'a jamais cessé de soutenir Benjamin Netanyahu, en procès pour trois affaires de corruption, allant jusqu'à réclamer publiquement une grâce pour son allié.

Pour le président américain, une brouille passagère avec le dirigeant israélien est «moins problématique» sur le plan politique, estime encore Dan Shapiro.

Donald Trump a dit publiquement qu'il «n'avait rien à faire» de l'approche des élections législatives de mi-mandat de novembre, les «midterms», s'agissant de sa stratégie avec l'Iran.

Mais ce conflit impopulaire, qui fait grimper le coût de la vie, inquiète sa formation, le parti républicain.

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Par ailleurs, le soutien américain à Israël divise au sein de l'hétéroclite coalition «MAGA», qui rassemble divers courants de la droite radicale autour du président américain.

Certains commentateurs conservateurs très suivis reprochent à Donald Trump d'avoir décidé d'attaquer l'Iran sous la pression du premier ministre israélien.

«Benjamin Netanyahu est venu plaider sa cause auprès de Trump à sept reprises à la Maison Blanche. Il l'a fait avec tous les autres présidents récents et ils l'ont tous percé à jour. Mais pas Trump. Il est tombé dans le panneau», a critiqué récemment la podcasteuse Megyn Kelly.

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