Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

Seize personnes ont été tuées et au moins 40 autres blessées dans la fusillade qui s'est déroulée pendant une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a indiqué la police d'Etat tôt lundi dans un nouveau bilan.

Alerte Info ATS

Keystone-SDA ATS

«La police peut confirmer que 16 personnes sont décédées et que 40 personnes restent hospitalisées après la fusillade survenue hier à Bondi», a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X. Le communiqué ne précisait pas si le bilan incluait l'un des tireurs, mort lors de l'attaque.