Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Acte terroriste Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts

ATS

14.12.2025 - 20:47

Seize personnes ont été tuées et au moins 40 autres blessées dans la fusillade qui s'est déroulée pendant une fête juive sur la plage de Bondi à Sydney, en Australie, a indiqué la police d'Etat tôt lundi dans un nouveau bilan.

Alerte Info
Alerte Info
ATS

Keystone-SDA

14.12.2025, 20:47

14.12.2025, 20:57

«La police peut confirmer que 16 personnes sont décédées et que 40 personnes restent hospitalisées après la fusillade survenue hier à Bondi», a publié la police de Nouvelle-Galles du Sud sur X. Le communiqué ne précisait pas si le bilan incluait l'un des tireurs, mort lors de l'attaque.

Attaque de Bondi. L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur

Attaque de BondiL'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur

Les plus lus

Le crédit de Ludovic Magnin s’effrite à Bâle, Servette étouffe à Lugano
Homme dangereux recherché dans le Jura bernois
L'Australie salue le «héros» qui a désarmé un tireur
«D'abord l'agression sexuelle de Trump, puis Epstein ne m'a pas lâchée»
Fusillade sur une plage en Australie: le bilan monte à 16 morts