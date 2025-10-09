  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Les gardes nationaux déployés à Chicago malgré l'opposition des élus

ATS

9.10.2025 - 19:21

Cinq cents gardes nationaux sont mobilisés jeudi dans la région de Chicago dans le cadre de la campagne musclée de Donald Trump contre l'immigration, au grand dam d'élus locaux qui demandent à la justice d'empêcher ce déploiement.

L'administration Trump fait valoir que l'armée est nécessaire à Chicago pour protéger les agents fédéraux lors de leurs opérations dans ce bastion démocrate, que Donald Trump qualifie de "zone de guerre". (archives)
L'administration Trump fait valoir que l'armée est nécessaire à Chicago pour protéger les agents fédéraux lors de leurs opérations dans ce bastion démocrate, que Donald Trump qualifie de "zone de guerre". (archives)
ATS

Keystone-SDA

09.10.2025, 19:21

09.10.2025, 19:38

Environ 200 gardes nationaux du Texas et 300 membres de ce corps de réservistes de l'Etat de l'Illinois, où se trouve Chicago, ont commencé leurs opérations dans la zone, a annoncé l'armée américaine.

«Ces soldats sont employés pour protéger les services de l'immigration et des douanes», ajoute le communiqué. Selon les médias locaux jeudi, des gardes nationaux ont été vus entrer dans un centre de la police fédérale de l'immigration (ICE), dans la banlieue de Chicago.

«Zone de guerre». Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»

«Zone de guerre»Trump se déchaîne: «Le maire de Chicago devrait être en prison»

La ville, la plus grande de l'Illinois et la troisième plus grande du pays, est l'un des points chauds de la campagne antimigrants du président américain, qui suscite des accusations d'abus des droits humains et d'autoritarisme, des manifestations et des poursuites en justice.

Les élus démocrates locaux contestent la légalité du déploiement des militaires devant les tribunaux et la juge fédérale chargée du dossier a fixé une audience à jeudi.

Le président républicain a déjà envoyé des gardes nationaux dans les villes démocrates comme Los Angeles et Washington, à chaque fois contre l'avis des autorités locales. A Portland, le déploiement de militaires a été provisoirement bloqué par la justice.

L'administration Trump fait valoir que l'armée est nécessaire à Chicago pour protéger les agents fédéraux lors de leurs opérations dans ce bastion démocrate, que Donald Trump qualifie de «zone de guerre».

Des locaux de ICE «ont été la cible de violences réelles et de menaces de violence», nécessitant «l'aide du ministère de la Guerre», a déclaré l'administration Trump dans un document judiciaire.

Contre «les Antifa et autres terroristes». Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

Contre «les Antifa et autres terroristes»Trump déploie l’armée à Portland et autorise l’usage de la force «si nécessaire»

«Prétexte»

Les élus locaux critiquent la politique de Donald Trump «mais la responsabilité de ces décisions devrait incomber aux branches politiques du gouvernement fédéral et non à cette Cour», selon la même source.

L'opposition démocrate accuse l'administration républicaine de tirer «prétexte» des manifestations d'opposition à sa politique pour justifier l'envoi de troupes.

La veille, Donald Trump a appelé à jeter en prison le maire de Chicago Brandon Johnson, ainsi que le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, accusant les deux élus démocrates de ne pas protéger les membres de ICE.

Mort de Charlie Kirk. «Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»

Mort de Charlie Kirk«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»

Trump «veut être un dictateur», a accusé JB Pritzker, potentiel candidat démocrate pour la présidentielle de 2028. «Que reste-t-il d'autre sur le chemin qui mène à l'autoritarisme total?», a-t-il ajouté, promettant de ne «rien céder» au président. Les autorités municipales et de l'Etat arguent que les forces de l'ordre locales suffisent face aux éventuels troubles à l'ordre public.

Donald Trump est accusé par ses opposants de visées autoritaires à mesure qu'il met en oeuvre sa promesse de campagne d'expulser des millions de migrants. Ces derniers jours, des rassemblements de manifestants devant les locaux de ICE dans la banlieue de Chicago ont donné lieu à quelques heurts.

Dans une vidéo largement partagée mercredi, on voit des agents postés sur le toit du bâtiment viser un pasteur parmi un petit groupe de manifestants. Le pasteur a été touché à la tête par un projectile au poivre et est tombé au sol, selon les médias locaux.

Les plus lus

Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart
La Belgique déjoue un projet d’attentat jihadiste contre son Premier ministre
Le directeur de la Foire du Valais démissionne
Le Hamas ne veut pas du «comité de la paix» de Trump
Taux fixe ou Saron : qui gagne le match des hypothèques ?
L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse