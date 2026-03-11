  1. Clients Privés
Berne Gauche et droite s'affrontent une nouvelle fois sur la sécurité

ATS

11.3.2026 - 16:30

La Chambre du peuple a une nouvelle fois vu s'affronter les camps mercredi sur les questions d'asile, de criminalité et de sécurité. UDC en tête, la droite voulait notamment restreindre les droits à l'aide sociale. La gauche a plaidé en faveur des victimes.

Le Conseil national a consacré plusieurs heures à un débat sur la sécurité (archives).
Le Conseil national a consacré plusieurs heures à un débat sur la sécurité (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 16:30

11.03.2026, 16:34

Lors d'une session extraordinaire dédiée à la sécurité, le National a débattu de quatorze motions. Le PLR, le Centre et le PVL se sont portés au secours du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et de la police.

Pour garantir efficacement la sécurité intérieure de la Suisse, Jacqueline de Quattro (PLR/VD) a demandé que l'extrémisme violent soit expressément inclus dans le catalogue des menaces pour lesquelles des mesures de renseignement soumises à autorisation sont permises.

Victimes

Le National a également discuté de trois motions sur les victimes de violences domestiques. Si l'UDC voulait que toutes les infractions domestiques poursuivies d'office commises par un étranger entraînent l'expulsion obligatoire de l'auteur, la gauche a privilégié une autre approche.

Tamara Funiciello (PS/BE) a demandé que la police, le Ministère public et les tribunaux suivent des formations continues sur la violence sexuelle, la violence domestique et la violence sexiste. Son but était d'éviter la victimisation secondaire de la part de tiers.

Aucun des deux textes n'est passé. Le National a cependant soutenu une motion de Jessica Jaccoud (PS/VD). Les femmes victimes de violences de genre, en séjour illégal en Suisse, devraient pouvoir déposer plainte ou s'adresser aux autorités pénales sans que ces dernières n'aient l'obligation de dénoncer l'infraction liée à au séjour illégal.

Berne. 22'000 signatures contre de nouvelles centrales nucléaires

Berne22'000 signatures contre de nouvelles centrales nucléaires

Couvre-feu

Par 114 voix contre 73, le Conseil national a également soutenu un couvre-feu ou une mise en détention pouvant aller jusqu'à dix jours pour les requérants d'asile hébergés dans des centres fédéraux qui ne respectent pas les règles de sortie, qui mettent en danger la sécurité et l'ordre publics en dehors des centres, et lorsqu'une procédure pénale a été ouverte à leur encontre.

L'UDC a aussi convaincu avec sa motion pour une stratégie d'asile qui soit «dans l'intérêt de la population». Contre l'avis de la gauche et du Conseil fédéral.

