La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé lundi que 15 personnes, dont quatre journalistes, avaient été tuées dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud du territoire palestinien. La chaine de télévision Al Jazeera a indiqué qu'un de ses journalistes faisait partie des victimes.

Le porte-parole de la Défense civile, une organisation qui dispense des premiers secours, Mahmoud Bassal, a annoncé un «bilan (...) de 15 morts, dont quatre journalistes et un membre de la Défense civile» après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès. La chaîne de télévision qatarie Al Jazeera a affirmé qu'un de ses journalistes figurait parmi ces victimes.

Le photojournaliste et cameraman Mohammad Salama a été tué dans une frappe israélienne sur l'hôpital Al Nasser à Khan Younes, dans le sud du territoire palestinien, a dit la chaîne sur son compte X.

La mort de Mohammad Salama est «confirmée», a affirmé à l'AFP un porte-parole d'Al Jazeera. Interrogée par l'AFP à ce sujet, l'armée israélienne a dit «vérifier».

Une frappe israélienne menée dans la nuit du 10 au 11 août sur une tente utilisée par une équipe de journalistes dans la ville de Gaza avait tué quatre salariés d'Al Jazeera et deux pigistes, suscitant une indignation internationale.