La Défense civile de Gaza a indiqué mardi que 15 personnes avaient été tuées par des tirs israéliens en essayant d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires, tandis que l'armée israélienne a reconnu avoir effectué des «tirs de sommation».

Des membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) arrivent à la prison militaire d'Ofer, en Cisjordanie, pour accueillir des prisonniers palestiniens dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, au nord de Jérusalem, le 22 février 2025.

Keystone-SDA ATS

Une série d'événements meurtriers se sont produits depuis l'ouverture par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) le 27 mai de points de distribution d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, une organisation au financement opaque soutenue par les Etats-Unis et Israël.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a déclaré à l'AFP que 12 personnes avaient été tuées quand les forces israéliennes ont ouvert le feu sur des personnes qui attendaient d'entrer dans un centre d'aide de la GHF dans le centre de Gaza à l'aube.

La bande de Gaza est dévastée par les bombardements israéliens quotidiens et plongée dans une grave crise humanitaire après plus de vingt mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.

Nouvelles victimes

M. Bassal a également indiqué qu'au cours de la nuit de lundi à mardi, trois personnes avaient été tuées par des tirs et des bombardements israéliens au nord de Wadi Gaza, dans le centre la bande de Gaza, alors qu'elles attendaient d'entrer dans le même centre géré par la GHF.

«Plusieurs milliers de civils et de personnes affamées s'étaient rassemblés dans l'espoir d'atteindre le centre d'aide américain près du pont de Wadi Gaza et du couloir de Netzarim», a déclaré M. Bassal à l'AFP.

Le couloir de Netzarim est une bande de terre militarisée par Israël qui coupe Gaza en deux, de la frontière israélienne à la Méditerranée, et qui sépare le nord du reste du territoire.

L'armée israélienne a reconnu des «tirs de sommation» lors d'un incident survenu mardi près d'un centre alimentaire, mais a déclaré que le nombre de blessés ne correspondait pas à ses données.

«Des tirs de sommation ont été effectués à des centaines de mètres du site de distribution de l'aide, avant les heures d'ouverture, et en direction de suspects qui représentaient une menace pour les soldats», a précisé l'armée dans un communiqué.

L'hôpital Al-Awda, situé dans le camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, a déclaré avoir reçu trois corps et une centaine de blessés à la suite des événements survenus près du pont de Wadi Gaza.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans annoncés par la Défense civile.