La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé vendredi que dix personnes d'une même famille avaient été tuées dans une frappe israélienne sur une maison de Jabalia, dans le nord du territoire palestinien. Parmi les victimes figurent sept enfants et une femme

Jeudi, la Défense civile avait fait état d'au moins 32 morts à travers la ville de Gaza, dans le nord du territoire, dans plusieurs frappes de l'armée israélienne (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Un massacre de l'occupation (israélienne) a fait dix martyrs au sein de la famille Khalla, visée par une frappe aérienne sur son domicile de Jabalia», a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Bassal.

Toutes les victimes tuées «sont de la même famille, dont sept enfants, le plus vieux âgé de six ans, et une femme, en plus de 15 blessés», a-t-il précisé. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Jeudi, la Défense civile avait fait état d'au moins 32 morts à travers la ville de Gaza, dans le nord du territoire, dans plusieurs frappes de l'armée israélienne. Celle-ci a affirmé avoir «ciblé» des «terroristes du Hamas» dans deux écoles abritant des déplacés.