La Défense civile de Gaza a annoncé dimanche qu'au moins sept personnes avaient été tuées dans une frappe sur un hôpital. Selon l'armée israélienne, l'établissement abritait des combattants du mouvement palestinien Hamas et n'était plus fonctionnel.

Cette frappe sur al-Wafaa intervient au lendemain de la fin d'une opération israélienne d'envergure qui a mis «hors service», selon l'OMS, le dernier grand hôpital encore opérationnel dans le nord de Gaza (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Une frappe israélienne sur l'étage supérieur de l'hôpital al-Wafaa, dans le centre de la ville de Gaza (nord), a fait sept martyrs et plusieurs blessés, certains dans un état grave», a déclaré dans un communiqué la Défense civile du territoire palestinien, théâtre de plus d'un an de guerre avec Israël.

L'armée israélienne a indiqué avoir mené une «frappe ciblée» contre une unité de défense anti-aérienne du Hamas qui utilisait selon elle l'établissement comme un centre de commandement «pour préparer et lancer des attaques terroristes» contre ses troupes. «Le bâtiment n'est pas utilisé à l'heure actuelle comme un hôpital», a-t-elle précisé.

Hôpital prêt à rouvrir

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a affirmé de son côté que l'établissement était «partiellement fonctionnel». «Des patients avec des handicaps physiques y sont traités», a dit à l'AFP le directeur général du ministère Mounir al-Barch.

«L'hôpital avait été restauré et se préparait à recevoir des patients», a-t-il ajouté. «Il aurait pu rouvrir normalement dans les jours à venir s'il n'avait pas été frappé aujourd'hui (dimanche) par Israël.»

Cette frappe sur al-Wafaa intervient au lendemain de la fin d'une opération israélienne d'envergure qui a mis «hors service», selon l'Organisation mondiale de la santé, le dernier grand hôpital encore opérationnel dans le nord de Gaza, Kamal Adwan. L'armée israélienne a arrêté le directeur de cet établissement, le Dr Hossam Abou Safiya, qu'elle dit suspecter d'être un militant du Hamas.

Israël intensifie son offensive

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza a annoncé dimanche qu'au moins 30 personnes avaient été tuées au cours des dernières 24 heures dans ce territoire palestinien. Cela porte le bilan total à 45'514 morts et 108'189 blessés depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023.

Israël a intensifié son offensive terrestre et aérienne dans le nord de Gaza depuis le 6 octobre pour empêcher selon lui les combattants du Hamas de se regrouper.

L'armée accuse régulièrement ces derniers de se servir des hôpitaux comme base pour préparer et lancer des attaques contre ses troupes, ce que dément le mouvement islamiste.