Proche-Orient Gaza: accord «très proche», selon Trump

ATS

8.10.2025 - 23:52

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il se rendrait probablement au Moyen-Orient en fin de semaine, sans doute en Egypte. Il a affirmé qu'un accord entre le Hamas et Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza était «très proche».

Marco Rubio (à g.) a remis une note manuscrite au président Donald Trump, faisant état d'un accord proche sur Gaza.
Marco Rubio (à g.) a remis une note manuscrite au président Donald Trump, faisant état d'un accord proche sur Gaza.
ATS

Keystone-SDA

08.10.2025, 23:52

09.10.2025, 00:32

«Je m'y rendrai peut-être vers la fin de la semaine, peut-être dimanche, en fait. Nous verrons bien, mais il y a de fortes chances que cela se fasse. Les négociations avancent très bien», a déclaré le président américain à la Maison Blanche.

«Comme vous le savez, notre dernière négociation concerne le Hamas, et elle semble bien se dérouler. Nous vous tiendrons donc informés, mais si tout se passe comme prévu, nous partirons probablement dimanche, voire samedi», a-t-il dit après avoir expliqué s'être entretenu au téléphone avec des responsables au Moyen-Orient.

Interrogé un peu plus tard par un journaliste, il a cité l'Egypte comme probable destination, sans exclure une visite dans la bande de Gaza ravagée par deux ans de guerre.

«J'irai peut-être. On ne l'a pas encore décidé», a-t-il dit à propos de Gaza.

En réponse à une autre question, il a encore précisé qu'il se rendrait dans la région «probablement, peut-être, avant la libération des otages ou juste après».

Vers la fin de la réunion, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, est entré dans la salle et lui a remis une note manuscrite qui, selon lui, assurait qu'on est «très proche d'un accord».

«Je dois m'en aller à présent pour résoudre quelques problèmes au Moyen-Orient», a-t-il ajouté.

«'La paix au Moyen-Orient', c'est une belle expression, et nous espérons qu'elle deviendra réalité, mais nous en sommes très proches», avait-il dit peu auparavant.

Parlant des négociations indirectes en cours entre le Hamas et Israël en Egypte visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, auxquelles participent des émissaires américains, Donald Trump a dit qu'"ils faisaient du très bon travail».

«Nous avons une excellente équipe sur place, d'excellents négociateurs, et malheureusement, l'autre partie dispose également d'excellents négociateurs. Mais je pense que cela finira par arriver», a-t-il ajouté.

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a fait état d'indices «très encourageants», et dit avoir invité, en cas d'accord, le président américain pour «assister à sa signature».

Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

