Frappes nocturnes intenses«Gaza brûle», déclare le ministre israélien de la Défense
ATS
16.9.2025 - 07:02
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé la détermination d'Israël à poursuivre son offensive dans la bande de Gaza après des frappes nocturnes intenses de l'armée israélienne aux abords et dans la ville de Gaza.
Keystone-SDA
16.09.2025, 07:02
ATS
«Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas», a déclaré M. Katz sur X.
«Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée», a-t-il ajouté.
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a averti mardi que le Hamas ne disposait que de quelques jours pour accepter un accord de cessez-le-feu au moment où Israël a lancé des frappes particulièrement nourries sur la ville de Gaza.
«Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas. Nous pensons donc que nous avons une très courte fenêtre de temps pour qu'un accord puisse être conclu» avec le mouvement islamiste palestinien, a-t-il déclaré à des journalistes.
«Nous n'avons plus des mois» mais «probablement quelques jours et peut-être quelques semaines,» a déclaré M. Rubio aux journalistes en quittant Israël pour le Qatar.