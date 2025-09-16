Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a affirmé la détermination d'Israël à poursuivre son offensive dans la bande de Gaza après des frappes nocturnes intenses de l'armée israélienne aux abords et dans la ville de Gaza.

«Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée», a déclaré Israël Katz sur X. (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas», a déclaré M. Katz sur X.

«Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a averti mardi que le Hamas ne disposait que de quelques jours pour accepter un accord de cessez-le-feu au moment où Israël a lancé des frappes particulièrement nourries sur la ville de Gaza.

«Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas. Nous pensons donc que nous avons une très courte fenêtre de temps pour qu'un accord puisse être conclu» avec le mouvement islamiste palestinien, a-t-il déclaré à des journalistes.

«Nous n'avons plus des mois» mais «probablement quelques jours et peut-être quelques semaines,» a déclaré M. Rubio aux journalistes en quittant Israël pour le Qatar.