Des médicaments envoyés à Gaza dans le cadre d'un accord négocié par le Qatar et la France sont parvenus aux otages détenus par le Hamas, a annoncé Doha mardi.

D'après Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 30 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre (archives). KEYSTONE

Le Qatar «a reçu la confirmation du Mouvement de résistance islamique (Hamas) concernant la réception d'une cargaison de médicaments et le début de leur distribution aux otages concernés», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Une «cargaison de médicaments et d'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza» est entrée dans le territoire palestinien «en échange de la livraison des médicaments nécessaires aux otages», a affirmé Majed Al-Ansari dans une déclaration à l'agence de presse officielle du Qatar (QNA).

La France et le Qatar, qui ont mené des négociations entre Israël et le Hamas, ont annoncé le mois dernier un accord pour la livraison de médicaments aux otages et d'aides humanitaires à la population de la bande de Gaza assiégée.

Médiatrion qatarie

À l'époque, 45 otages étaient censés recevoir des médicaments, après leur livraison à un hôpital de Rafah, où elles seraient remises à la Croix-Rouge. D'après Israël, 130 otages sont encore détenus à Gaza, dont 30 seraient morts, sur environ 250 personnes enlevées le 7 octobre.

Le Qatar, avec l'Egypte et les Etats-Unis, principal allié d'Israël, dirige les efforts de médiation depuis le début de la guerre. Une trêve d'une semaine avait permis fin novembre la libération de dizaines d'otages en échange de celle de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

M. Ansari a assuré que le Qatar était engagé à poursuivre ses efforts de médiation avec «les partenaires régionaux et internationaux», en particulier sur «l'échange de prisonniers et d'otages, les aspects humanitaires et l'évacuation médicale».

Le Qatar, qui accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, héberge notamment le bureau politique du Hamas et le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaïl Haniyeh.

ATS