Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Inaction» suisse critiquée Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse

ATS

5.10.2025 - 16:06

Huit participants suisses à la flottille pour Gaza sont arrivés dimanche après-midi à Genève. Ils disent avoir été traités de manière «inhumaine» et affirment être «très préoccupés» par le sort des militants encore détenus par Israël.

Des membres suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés dimanche après-midi en Suisse, où ils ont été accueillis à l'aéroport de Genève.
Des membres suisses de la flottille pour Gaza sont rentrés dimanche après-midi en Suisse, où ils ont été accueillis à l'aéroport de Genève.
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 16:06

05.10.2025, 16:34

«Nous sommes choqués par ce que nous avons vu et vécu», a déclaré l'un des militants suisses, dimanche après-midi dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Genève, où environ 200 personnes étaient venues les accueillir.

Ce militant, prenant la parole au nom de ses camarades, a raconté que la flottille avait subi «une véritable attaque militaire» de la part de la marine israélienne. Il a ensuite évoqué des conditions de détention «inhumaines», affirmant qu'ils avaient été victimes «de tortures et d'exactions.»

Il n'a pas souhaité en dire davantage, tant que d'autres militants étaient encore emprisonnés. «Nous ferons une déclaration exhaustive à leur retour», a-t-il relevé, rappelant que plus de 300 membres de la flottille, dont 10 Suisses, étaient encore détenus. «Nous sommes très préoccupés par leur sort», a-t-il ajouté.

Victimes de violences. Flottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»

Victimes de violencesFlottille pour Gaza: «Nous avons été traités comme des animaux»

«Inaction» suisse critiquée

Le militant a aussi critiqué «l'inaction totale» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui, selon lui, n'a quasiment rien entrepris pour les aider. A l'inverse, il a salué le soutien de la Turquie, qui a permis leur rapatriement via Istanbul.

Au total, 19 ressortissants suisses faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza.

Outre les huit citoyens helvétiques rentrés dimanche par Genève, une autre avait atterri samedi à Zurich. Aux dernières nouvelles, les dix autres ressortissants suisses se trouvent encore au centre de détention de Ktzi'ot, dans le désert du Néguev.

Selon Annie Serrati, porte-parole de l'association Waves of Freedom (WOFA) et présente dimanche à l'aéroport de Genève, l'état de santé de ces dix Suisses serait «relativement bon». Elle a toutefois dit s'inquiéter de leurs conditions de détention, notamment en matière d'hygiène et d'accès à la nourriture et à de l'eau potable.

«le Hamas est prêt». Le Hamas veut commencer «immédiatement» l'échange de prisonniers

«le Hamas est prêt»Le Hamas veut commencer «immédiatement» l'échange de prisonniers

Les plus lus

Fessé à Bienne, Genève-Servette vire son entraîneur dans la foulée
Jannik Sinner se blesse sérieusement et jette l’éponge
La Municipalité de Lausanne porte plainte
Des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse
Gouvernement Lecornu resserré: Bruno Le Maire aux Armées