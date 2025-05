Des milliers de Palestiniens se sont rués mardi après-midi vers un nouveau centre de distribution d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. Un journaliste de l'AFP a assisté à la scène.

Après plus deux mois et demi d'un blocus total imposé à la bande de Gaza, Israël a commencé à laisser passer la semaine dernière des livraisons d'aide humanitaire au compte-gouttes (archives). sda

La nouvelle Fondation humanitaire de Gaza (GHF), créée de toutes pièces et soutenue par les Etats-Unis, qui opère ces nouveaux centres de distribution d'aide, a écrit mardi que l'affluence a été telle que son équipe «s'est repliée pour permettre à un petit nombre de Gazaouis de recevoir de l'aide en toute sécurité [avant de] de se disperser.»

L'"invasion» du centre de distribution «par des milliers d'affamés» est la preuve que les efforts menés par Israël pour distribuer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza en contournant les Nations unies ont «lamentablement échoué», a estimé de son côté le bureau de presse du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza.

«Je me tenais dans la file à un point de distribution d'aide à Rafah avec des centaines de citoyens, et soudain un grand nombre de personnes ont commencé à pousser et entrer de façon totalement aléatoire», a déclaré à l'AFP Ayman Abou Zaïd, un déplacé.

«C'était dû au manque d'aide et au retard dans la distribution, alors ils ont essayé de rentrer pour prendre tout ce qu'ils pouvaient», a-t-il ajouté.

A un moment donné, il y a eu des coups de feu, c'était très effrayant, et les gens ont commencé à se disperser, mais certains ont continué à essayer de prendre l'aide malgré le danger», a encore dit l'homme.

Interrogée par l'AFP sur l'incident, l'armée israélienne a renvoyé au communiqué de la GHF.

«Les opérations normales [de distribution] ont repris», a indiqué la Fondation, accusant des «barrages imposés par le Hamas» de créer des retards de plusieurs heures dans l'un de ses centres.