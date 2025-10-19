Un témoin et des médias israéliens ont fait état dimanche de deux frappes aériennes israéliennes sur le sud de la bande de Gaza où, selon un responsable militaire israélien, le mouvement islamiste palestinien Hamas a ciblé des soldats.

Selon une source militaire israélienne, le Hamas a mené «plusieurs attaques contre les forces israéliennes, notamment avec un «tir de lance-grenade» (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Des avions de combat ont mené deux frappes aériennes sur Rafah» dans une «zone sous contrôle militaire israélien», a indiqué à l'AFP un témoin alors qu'un second évoque «des affrontements» entre le Hamas et un autre groupe armé palestinien dans une zone «sous contrôle militaire israélien».

Selon une source militaire israélienne, le Hamas a mené «plusieurs attaques contre les forces israéliennes, notamment avec un «tir de lance-grenade» et «un tir de sniper» dans «une zone contrôlée par Israël».