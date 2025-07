Un «entretien d'urgence» entre Paris, Londres et Berlin se tiendra vendredi sur la situation à Gaza, a annoncé jeudi le premier ministre britannique Keir Starmer, qui a réaffirmé le «droit inaliénable du peuple palestinien» à un Etat.

Le chancelier allemand Friedrich Merz serre la main du Premier ministre britannique Keir Starmer lors de la signature du traité d'amitié germano-britannique au Victoria and Albert Museum de Londres (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je tiendrai demain (vendredi) un appel d'urgence avec les partenaires de l'E3 (groupe qui rassemble la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ndlr), au cours duquel nous discuterons de ce que nous pouvons faire de toute urgence pour arrêter les massacres et fournir à la population la nourriture dont elle a désespérément besoin», a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

La situation à Gaza «a atteint un nouveau seuil critique et continue d'empirer. Nous assistons à une catastrophe humanitaire», a insisté le dirigeant britannique.

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin aux souffrances des plus de 2 millions d'habitants du territoire palestinien, soumis à un blocus qui les prive d'une aide humanitaire vitale.

Paris, Londres et Berlin s'accordent «sur la nécessité urgente pour Israël de changer de cap et de permettre à l'aide dont Gaza a désespérément besoin d'entrer sans délai», a encore affirmé Keir Starmer.

Un droit inaliénable

Il a également insisté sur le fait que l'existence d'un Etat de Palestine est «un droit inaliénable du peuple palestinien».

«Un cessez-le-feu à Gaza nous mettra sur la voie de la reconnaissance d'un Etat palestinien et d'une solution à deux Etats qui garantira la paix et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens», a-t-il ajouté.

Jeudi, Israël a annoncé rappeler pour consultation ses négociateurs engagés au Qatar dans des pourparlers indirects avec le Hamas, sous médiation qatarie, américaine et égyptienne, et qui n'ont à ce jour abouti à aucun résultat concret.

Les Etats-Unis ont annoncé que l'émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff devait tenir des pourparlers en Europe cette semaine sur un cessez-le-feu et un «corridor humanitaire».