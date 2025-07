Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a fustigé vendredi le manque d'"humanité» et de «compassion» pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Cette dernière traverse non seulement une crise humanitaire mais «une crise morale qui défie la conscience mondiale».

Keystone-SDA ATS

«Depuis le début, j'ai condamné de façon répétée les horribles attaques du Hamas du 7-Octobre. Mais rien ne peut justifier l'explosion de morts et de destruction que nous avons vue depuis. L'ampleur et la portée sont au-delà de tout ce que nous avons vu dans l'histoire récente», a-t-il déclaré lors d'une intervention par vidéo lors de l'assemblée d'Amnesty International.

«Je ne peux pas expliquer le niveau d'indifférence et d'inaction que nous constatons chez trop de personnes dans la communauté internationale. Le manque de compassion. Le manque de vérité. Le manque d'humanité», a-t-il lancé.

«Les enfants disent vouloir aller au paradis, parce qu'au moins, disent-ils, il y a à manger là-bas», a ajouté le secrétaire général. «Ce n'est pas seulement une crise humanitaire. C'est une crise morale qui défie la conscience mondiale. Nous continuerons à nous exprimer à chaque occasion. Mais les mots ne nourrissent pas les enfants qui ont faim.»

«Nos employés héroïques continuent de faire leur travail dans des conditions inimaginables. Beaucoup d'entre eux sont tellement anesthésiés et épuisés qu'ils disent qu'ils ne se sentent ni morts ni vivants», a-t-il également décrit. «Nous avons des appels vidéos avec nos propres humanitaires qui meurent de faim sous nos yeux.»

Il a également dénoncé la mort de «plus de 1000 Palestiniens tués en tentant de chercher à manger» depuis le 27 mai, lorsque la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), avec laquelle l'ONU refuse de travailler, a commencé à fonctionner.

«Nous avons besoin d'action. D'un cessez-le-feu immédiat et permanent. De la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. D'un accès humanitaire immédiat et sans entrave», a-t-il plaidé, assurant que l'ONU était prête, en cas de cessez-le-feu, à augmenter «radicalement» ses opérations humanitaires.