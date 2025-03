Les secouristes de la Défense civile de Gaza ont rapporté qu'une frappe aérienne israélienne sur une maison et une tente abritant des personnes déplacées a tué au moins huit personnes, dont cinq enfants, au premier jour de l'Aïd al-Fitr.

L'annonce de cette frappe intervient alors que les Palestiniens fêtent l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois du ramadan. ATS

Keystone-SDA ATS

La frappe, au début de cette fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, a eu lieu alors que le Hamas et Israël ont tous deux indiqué samedi avoir reçu une nouvelle proposition de trêve de la part des médiateurs, visant à rétablir le cessez-le-feu à Gaza.

«Huit martyrs, dont cinq enfants, ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne sur une maison et une tente abritant des personnes déplacées à Khan Younès (sud de Gaza, ndlr.), avant l'aube», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile.

Une trêve fragile, entrée en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre à Gaza, s'est effondrée le 18 mars lorsque Israël a repris ses bombardements aériens et son offensive terrestre dans le territoire palestinien.

Les médiateurs, Égypte, Qatar et États-Unis poursuivent leurs efforts pour rétablir un cessez-le-feu et obtenir la libération des otages israéliens toujours détenus à Gaza. Un haut responsable du Hamas a déclaré samedi que le groupe avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs et a exhorté Israël à la soutenir.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé la réception de la proposition et a déclaré qu'Israël avait soumis une contre-proposition en réponse. Les détails de ces efforts de médiation restent confidentiels.