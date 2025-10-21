  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza Israël a rendu quinze dépouilles de Palestiniens 

ATS

21.10.2025 - 14:23

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré mardi avoir mené à bien le transfert dans la bande de Gaza de dépouilles de Palestiniens retenues en Israël, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Des Palestiniens déplacés se rassemblent autour d’un camion pour recevoir l’aide humanitaire entrée dans la bande de Gaza, au camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre du territoire, le 20 octobre 2025. 
Des Palestiniens déplacés se rassemblent autour d’un camion pour recevoir l’aide humanitaire entrée dans la bande de Gaza, au camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre du territoire, le 20 octobre 2025. 
Eyad BABA / AFP

Keystone-SDA

21.10.2025, 14:23

21.10.2025, 14:24

Le CICR «a effectué aujourd'hui le transfert de corps de Palestiniens décédés aux autorités de Gaza, en tant qu'intermédiaire neutre (...) les autorités sanitaires locales de Gaza ont confirmé que le nombre de dépouilles reçues aujourd'hui s'élève à 15», a-t-il indiqué dans un communiqué.

En vertu de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, Israël doit remettre les corps de quinze Palestiniens pour chaque otage israélien décédé restitué. Israël a indiqué mardi avoir identifié la treizième dépouille d'otage rendue par le Hamas la veille au soir.

Sur le même thème

Proche-Orient. Vance en Israël pour consolider le cessez-le-feu à Gaza

Proche-OrientVance en Israël pour consolider le cessez-le-feu à Gaza

Diplomatie. Ignazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

DiplomatieIgnazio Cassis se rend au Proche et Moyen-Orient

Gaza. «Ils seront éradiqués et ils le savent»: Trump met en garde le Hamas

Gaza«Ils seront éradiqués et ils le savent»: Trump met en garde le Hamas

Les plus lus

Le nouveau quotidien de Nicolas Sarkozy
Retraité en prison pour avoir happé mortellement un motard
Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!
«J'avais une rage infernale» – Un homme accusé d'avoir tué un rival devant les juges à Moutier
Les Européens aux côtés de Trump sur l'Ukraine