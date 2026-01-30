  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Proche-Orient Gaza: Israël dit avoir «éliminé trois terroristes» près de Rafah

ATS

30.1.2026 - 08:32

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir «éliminé trois terroristes» sortis d'un souterrain dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ce nouvel incident vient illustrer la fragilité de la trêve.

Les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes», selon l'armée (image d'illustration).
Les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes», selon l'armée (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:32

Les frappes ont eu lieu dans la zone de Rafah où se trouve le poste-frontière avec l'Egypte, seul passage entre la bande de Gaza et le monde extérieur ne passant pas par Israël, et dont les habitants du territoire palestinien, l'ONU et les organisations humanitaires attendent avec impatience la réouverture.

Avant l'aube, des soldats ont identifié «huit terroristes» sortant d'infrastructures souterraines dans l'est de Rafah et «l'armée de l'air israélienne (en) a visé et éliminé trois», indique un communiqué militaire.

Selon le texte, des frappes supplémentaires ont été menées vers les zones où les autres tentaient de s'échapper et les forces israéliennes «poursuivent les recherches dans le secteur afin de localiser et d'éliminer l'ensemble des terroristes».

«Les troupes (israéliennes) restent déployées conformément à l'accord de cessez-le-feu et continueront d'agir pour neutraliser toute menace immédiate», a ajouté l'armée, sans fournir aucune indication sur le type d'armes éventuelles dont étaient munies les personnes qu'elle dit avoir tuées.

Un peu plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur Israël à partir de Gaza, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis.

Alors que les belligérants s'accusent mutuellement de violer la trêve de façon quotidienne et qu'ils ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité de leurs engagements, Washington a annoncé mi-janvier le passage à la deuxième phase du cessez-le-feu, censée mener vers une fin définitive de la guerre.

Les plus lus

5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos
La descente annulée après six concurrentes et plusieurs chutes !
Carnaval sous tension: la sécurité fait sauter les portes à Saint-Maurice
«N'importe quelle autre mère aurait compris que c'était gênant»
Carlos Alcaraz miraculé dans un combat épique de plus de 5h !
«J'assume ma part», dit Valérie Dittli, mais elle ira au bout de son mandat