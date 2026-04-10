Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé vendredi l'Espagne d'"hostilité» envers son pays et a annoncé l'exclusion de Madrid du mécanisme de surveillance international de la trêve dans la bande de Gaza.

Benjamin Netanyahu n'entretient pas de rapports diplomatiques cordiaux avec l'Espagne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'Espagne a choisi d'être contre Israël de façon répétée. Ceux qui attaquent l'État d'Israël au lieu de s'en prendre aux régimes terroristes ne seront pas nos partenaires pour façonner l'avenir de la région», a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo.

Il a accusé Madrid, avec qui Israël entretient des relations exécrables, de faire preuve d'"hypocrisie» et d'"hostilité», et a annoncé l'exclusion des représentants espagnols du centre mis en place pour surveiller le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.