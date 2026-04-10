  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Moyen-Orient Israël exclut Madrid de la surveillance de la trêve

ATS

10.4.2026 - 16:25

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé vendredi l'Espagne d'"hostilité» envers son pays et a annoncé l'exclusion de Madrid du mécanisme de surveillance international de la trêve dans la bande de Gaza.

Benjamin Netanyahu n'entretient pas de rapports diplomatiques cordiaux avec l'Espagne.
Benjamin Netanyahu n'entretient pas de rapports diplomatiques cordiaux avec l'Espagne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:25

«L'Espagne a choisi d'être contre Israël de façon répétée. Ceux qui attaquent l'État d'Israël au lieu de s'en prendre aux régimes terroristes ne seront pas nos partenaires pour façonner l'avenir de la région», a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo.

Moyen-Orient. Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus à Washington

Moyen-OrientDes pourparlers entre Israël et le Liban prévus à Washington

Il a accusé Madrid, avec qui Israël entretient des relations exécrables, de faire preuve d'"hypocrisie» et d'"hostilité», et a annoncé l'exclusion des représentants espagnols du centre mis en place pour surveiller le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza.

Moyen-Orient. Pourparlers au Pakistan: incertitudes sur la venue des Iraniens

Moyen-OrientPourparlers au Pakistan: incertitudes sur la venue des Iraniens

Les plus lus

«J'ai vu ça de mes propres yeux» - Les confidences chocs de la fille d'Elon Musk
L'adieu en rose et blanc à Loana, l'immense émotion d'une génération
«Après, on va faire l’amour...» - Les paroles troublantes d’une célèbre chanteuse italienne
Sable du Sahara et «pluie de sang»: le temps va se gâter
Le jour où Roberto Baggio a été snobé pour avoir tenté de sauver le foot italien
Accusée de maltraitance envers sa fille, Lucie Bernardoni donne sa version des faits