Le ministre israélien de la défense Israël Katz a menacé mercredi soir de reprendre les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau. Il réagissait à l'annonce du groupe islamiste palestinien qui a dit plus tôt avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder.

Des soldats israéliens portent le cercueil du capitaine Daniel Peretz, otage assassiné, lors de ses funérailles au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, le mercredi 15 octobre 2025. (AP Photo/Francisco Seco) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, a annoncé avoir «rempli son engagement au titre de l'accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès».

Plus tôt, le mouvement islamiste avait annoncé qu'il comptait remettre à la Croix-Rouge deux dépouilles supplémentaires d'otages dans la bande de Gaza.

«Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats-Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas», dit le communiqué israélien.

Ne pas remettre toutes les dépouilles d'otages est, selon le ministre israélien, une violation de l'accord qui stipule que «le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient».