Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé vendredi avoir ordonné à l'armée de «saisir davantage de territoire à Gaza». Celui-ci pourra selon lui être «annexé» à Israël si le Hamas ne libère pas les otages.

Israël Katz a menacé de créer une zone d'"occupation permanente» à l'intérieur de l'enclave palestinienne. sda

Keystone-SDA ATS

«J'ai donné l'ordre à Tsahal de prendre davantage de territoires à Gaza, tout en évacuant la population, et d'étendre les zones de sécurité [le long de la frontière à l'intérieur de la bande] de Gaza pour protéger les localités israéliennes» déclare M. Katz dans un communiqué.

«Plus le Hamas continuera à refuser de libérer les otages, plus il perdra de territoire, qui sera annexé à Israël», ajoute-t-il.

Les «zones de sécurité» dont parle le ministre sont une allusion à l'établissement d'une «bande de sécurité», envisagée par certains responsables de sécurité notamment dans le nord du territoire palestinien, pour créer une zone tampon entre la bande de Gaza et les localités israéliennes limitrophes.

«Si le groupe terroriste Hamas continue de refuser de libérer les otages, j'ai donné l'ordre à Tsahal de prendre davantage de territoires [...] en assurant une occupation permanente du territoire par Israël», a encore menacé M. Katz.

«Nous intensifierons la lutte avec des frappes aériennes, maritimes et terrestres, ainsi qu'en élargissant l'opération terrestre jusqu'à la libération des otages et la défaite du Hamas, en utilisant tous les moyens de pression militaires et civils, y compris l'évacuation de la population de Gaza vers le sud et la mise en oeuvre du plan de déplacement volontaire du président américain [Donald] Trump pour les habitants de Gaza», a-t-il ajouté.

Israël a rompu le cessez-le-feu avec le mouvement islamiste palestinien Hamas mardi en reprenant ses bombardements sur la bande de Gaza avant de renvoyer des soldats au sol dans les zones évacuées par Israël pendant la trêve entrée en vigueur le 19 janvier.