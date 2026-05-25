Neuf Suisses ont pris la mer à bord de la flottille en direction de Gaza en avril dernier. Après les attaques en Grèce, deux ont préféré ne pas continuer, dont le Vaudois Jérémy Chevalley. Il raconte son expérience à Keystone-ATS, alors que tous les activistes sont de retour chez eux.

Depuis 2008, des bateaux ont pris la mer, à maintes reprises pour tenter de briser le blocus maritime imposé par Israël à la bande de Gaza (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

«Je me suis toujours engagé pour les personnes de mon entourage», a déclaré cet homme de 36 ans, lors d'un entretien accordé à Keystone-ATS. Il était déjà parti en automne dernier avec la flottille internationale d’aide à Gaza.

Pour lui, lever l'ancre à nouveau était une évidence: il se sent responsable du sort des habitants de Gaza. «Je veux saisir cette occasion pour faire entendre ma voix au nom de ceux qui ne sont pas entendus». «Nous n'avons aucune excuse, il faut se battre contre le génocide en cours», estime-t-il. Pour lui, ne rien faire pour s’y opposer ferait de lui un complice.

L'année dernière, 19 ressortissants suisses figuraient parmi les plus de 450 militants de la flottille d’aide à Gaza. La «Global Sumud Flotilla» était la plus grande action de ce type jamais organisée, avait alors annoncé l’organisation.

Solidarité et entraide

A plusieurs reprises en septembre 2025, le Nyonnais a songé à abandonner la mission. Le calendrier initial avait pris un retard considérable et il manquait de temps, le travail et d’autres obligations l’attendant chez lui. «Puis, je me suis rappelé pourquoi j’étais là, et cela m’a aidé à continuer. J’étais prêt à renoncer à beaucoup de choses dans ma vie pour cela», raconte-t-il rétrospectivement.

La quarantaine de bateaux avaient été interceptés en octobre 2025. A bord, puis plus tard en prison, tout le monde s’est entraidé. «Nous n’avons laissé personne derrière nous». Après ses expériences en mer et en captivité, il a eu du mal à retrouver le rythme de la vie quotidienne.

Depuis 2008, des bateaux ont pris la mer, à maintes reprises pour tenter de briser le blocus maritime imposé par Israël à la bande de Gaza, un blocus que les militants jugent contraire au droit international. Le gouvernement israélien, quant à lui, invoque le droit à la légitime défense.

Prêts à tout endurer

Pour se préparer à l'interception et à la détention, les équipages ont suivi des formations obligatoires sur la non-violence notamment, raconte Jérémy Chevalley. «Nous sommes profondément non-violents, il est important pour la sécurité de chacun et du groupe de suivre ces formations», indique-t-il.

Lorsqu’il est reparti pour la deuxième fois début avril, les adieux ont été très difficiles. «J'ai dit à mes proches que je reviendrais sain et sauf. Mais on ne sait jamais ce qui va se passer. J’aurais pu être blessé, voire ne pas revenir du tout».

Le 30 avril, près des côtes grecques, 175 militants de la flottille ont été interceptés. Selon Jérémy Chevalley, les autorités grecques n'ont pas réagi aux appels d'urgence lancés. Il fait état de tortures, de coups et d'agressions sexuelles sur des membres de l'équipage. Les organisations de défense des droits humains avaient qualifié ces arrestations d'illégales et accusé Israël de mauvais traitements. Les autorités israéliennes ont rejeté ces accusations.

En Grèce, le militant décide de ne pas continuer avec son équipage, il devait rentrer plus tôt pour des raisons professionnelles. «La décision de ne pas continuer a été très difficile à prendre, j'étais en colère et j'avais l'impression d'abandonner mes camarades».

Après quelques jours en Crète, il est rentré en Suisse. C'est depuis chez lui qu'il a suivi l’interception de la flottille, le 18 mai dernier. Selon lui, la répression israélienne a été bien plus violente cette fois-ci qu'en automne dernier.

Il ne peut que raconter ce qu’il a vu lui-même et ce que son équipage lui a rapporté. Un ami qui avait participé aux deux missions lui aurait dit à son retour: «En comparaison, la prison de l’automne dernier était un hôtel cinq étoiles.

Protection consulaire

Jérémy Chevalley se dit très déçu et «scandalisé» par la réponse autorités suisses. Non seulement peu de choses ont bougé sur le plan politique, mais la protection consulaire de la délégation suisse ne s’est pas non plus améliorée et «s'est même empirée».

Avant leur départ, les Suisses et Suissesses ont été convoqués à un entretien au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Selon les participants, les représentants du DFAE leur ont indiqué qu’en cas de détention, aucune visite consulaire ne serait prévue, «sauf s’il y a vraiment une grande urgence», définie comme un «risque pour la vie», raconte Jérémy Chevalley. Et d'ajouter que le DFAE a également précisé qu’une avance financière pourrait être exigée avant toute intervention.

Le département a indiqué la semaine dernière que «les ressortissants suisses qui ont décidé de participer à la flottille malgré les avertissements, agissent de manière imprudente et à leurs propres risques».

«Ils peuvent lancer autant d'avertissements qu'ils le souhaitent», souligne Kata Trüb Dubugnon, qui fait également partie de la l'organisation de la flottille. «Les autorités suisses doivent remplir leur devoir de protection consulaire envers leurs ressortissants, car il s'agit d'une mission pacifique et humanitaire au sens des Conventions de Genève».

L’équipage de la flottille d’aide humanitaire n’est pas composé de «voyageurs irresponsables», rétorque l'activiste vaudois. Il demande notamment au DFAE des excuses publiques et de reconnaître les membres des deux missions comme des volontaires engagés dans une action humanitaire portée par la société civile.

Il rappelle également que plusieurs participants ont dénoncé des actes de torture et des mauvais traitements, tandis que leur vie et leur intégrité physique étaient réellement en danger. Il reproche aux représentants consulaires suisses de ne pas avoir été présents à l'arrivée de la délégation suisse à Istanbul après leur libération, «alors que plusieurs pays étaient présents pour accueillir leurs ressortissants».

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