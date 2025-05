L'armée israélienne a annoncé samedi avoir entamé des «frappes d'envergure» à Gaza dans le cadre des «étapes initiales» de l'intensification prévue de son offensive sur le territoire palestinien. Les bombardements ont déjà fait des centaines de morts en trois jours.

Israël a annoncé vouloir prendre le contrôle complet de la bande de Gaza. ATS

Keystone-SDA ATS

«Au cours de la journée écoulée, l'armée israélienne a lancé des frappes d'envergure et transféré des forces pour prendre le contrôle de zones de la bande de Gaza. Cela s'inscrit dans le cadre des étapes initiales de l'opération 'Chariots de Gideon' et de l'expansion de l'offensive dans la bande de Gaza, dans le but d'atteindre tous les objectifs de la guerre, y compris la libération des otages et la défaite du Hamas», a déclaré l'armée sur les réseaux sociaux.

Après une trêve de deux mois, elle a repris son offensive le 18 mars à Gaza et s'est emparée de larges pans du territoire. Le gouvernement israélien a annoncé au début mai un plan pour la «conquête» de Gaza, qu'Israël avait occupée de 1967 à 2005, nécessitant le déplacement interne de «la plupart» de ses 2,4 millions d'habitants.

L'agence de défense civile de Gaza a affirmé que les frappes israéliennes avaient tué au moins 100 personnes vendredi, après avoir fait état de plus de 80 morts mercredi et plus de 100 morts jeudi.

Depuis le 2 mars, les forces israéliennes bloquent aussi toute entrée d'aide humanitaire dans Gaza, vitale pour les 2,4 millions d'habitants, maintenant menacés d'une «famine de masse» selon plusieurs ONG.