  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza L'ONU appelle Israël à ouvrir tous les points de passage

ATS

15.10.2025 - 19:25

L'ONU a exhorté mercredi Israël à ouvrir «immédiatement» tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire alors que le processus d'échanges de dépouilles entre Israël et le Hamas se poursuit, malgré des retards, dans le cadre du cessez-le-feu.

Les humanitaires font ce qu'ils peuvent à Gaza.
Les humanitaires font ce qu'ils peuvent à Gaza.
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 19:25

15.10.2025, 19:35

«Nous voulons que cela se fasse maintenant, dans le cadre de [cet] accord», a déclaré Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU dans un entretien avec l'AFP au Caire.

M. Fletcher doit se rendre jeudi au poste de Rafah, du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza, fermé depuis plusieurs mois.

Le président américain Donald Trump et plusieurs dirigeants étrangers ont signé lundi à Charm el-Cheikh, en Égypte, une déclaration visant à cimenter l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël.

«Mais le véritable test de cet accord [...] c'est de voir des enfants nourris, des anesthésiques disponibles dans les hôpitaux pour soigner les patients, et des tentes au-dessus des têtes des gens», a dit M. Fletcher.

«Nous voulons que tous [les] points de passage soient ouverts et que l'accès soit totalement libre», a déclaré M. Fletcher. «Nous devons pouvoir livrer de l'aide à grande échelle.»

Désastre humanitaire

En début de journée, la radio-télévision publique israélienne KAN avait présenté la réouverture du point de passage de Rafah comme imminente.

Mais cette porte d'entrée cruciale pour l'afflux de l'aide humanitaire qui attend du côté égyptien est restée fermée et une porte-parole du gouvernement israélien a ignoré une question sur le sujet mercredi lors d'une conférence de presse en ligne.

La réouverture de Rafah, est réclamée à cor et à cri par l'ONU et les grandes ONG alors que la bande de Gaza est en proie à un désastre humanitaire.

Fin août, les Nations unies ont déclaré une famine dans plusieurs zones du petit territoire, ce que conteste Israël.

Israël autorise actuellement l'acheminement de l'aide humanitaire essentiellement via le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël, mais les organisations humanitaires se plaignent des lenteurs administratives et des contrôles de sécurité qui freinent l'arrivée des fournitures vitales.

Dans la bande de Gaza, des habitants affamés interceptent régulièrement les camions d'aide pour voler et stocker de la nourriture, ce qui empêche une distribution ordonnée vers les communautés les plus touchées, a indiqué mercredi à l'AFP une source humanitaire.

L'accord de cessez-le-feu parrainé par Donald Trump, prévoyait que le Hamas remette à Israël tous les otages encore détenus à Gaza, les vivants et les morts, dans les 72 heures, c'est-à-dire au plus tard à 09h00 GMT lundi.

Mais si le Hamas a bien libéré dans les temps les 20 otages encore vivants, il n'a pour l'instant remis que sept dépouilles de captifs sur les 28 retenues à Gaza: quatre lundi soir et trois autres mardi.

Mercredi, les familles de trois otages ont confirmé l'identification par les autorités des restes des corps rendus mardi.

En échange de leur retour, Israël a rendu aux autorités de Gaza 45 dépouilles de Palestiniens, comme convenu aux termes de l'accord.

- «Erreur» -

Mais l'armée israélienne a affirmé qu'une quatrième dépouille rendue par le Hamas mardi soir n'était pas celle d'un otage, sans fournir plus de détails.

Le Hamas avait déjà rendu une dépouille ne correspondant pas à un otage lors d'une précédente trêve en février, et évoqué à l'époque une «erreur» avant de remettre le bon corps.

Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure et figure de l'extrême droite israélienne et opposé à l'accord avec le Hamas a de nouveau appelé mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu à couper totalement l'aide humanitaire, accusant le Hamas de jouer la montre et de violer le cessez-le-feu.

Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Israël a permis ces derniers jours l'entrée d'aide humanitaire et médicale, notamment de gaz de cuisine, pour la première fois depuis mars, ainsi que des tentes supplémentaires pour les déplacés, des fruits frais, de la viande congelée, de la farine ou des médicaments.

Les plus lus

Scandale chez les jeunes républicains: d'effarantes conversations révélées
Carole bouquet fait un malaise sur scène!
Les USA veulent détruire pour 10 milliards de biens humanitaires
30 ans requis: «Vous allez être condamné M. Jubillar»
Elle claque la porte: «France TV a eu des exigences que je n'accepte pas»
Changement de ville : la FIFA prête à courber l’échine face à Trump