L'UE envisage de fournir des financements et son expertise pour aider à désarmer le Hamas, dans le cadre du plan de paix pour Gaza du président Donald Trump. Ce sont les conclusions d'un document consulté vendredi par l'AFP.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent discuter du rôle que pourrait jouer l'Union dans le plan de Trump, lors d'une réunion lundi à Luxembourg (archives). AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Selon ce document préparé par le service diplomatique de l'UE, les États membres devraient «évaluer et explorer les moyens de financer et de fournir une expertise pour le désarmement» à Gaza.

Les 27 discutent du rôle qu'il pourrait jouer après que l'UE a été mise sur la touche lors des négociations ayant abouti à un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. La première phase de cet accord a permis un arrêt des combats, après deux années de guerre entre Israël et l'organisation palestinienne.

Selon le plan en 20 points de Trump pour Gaza, les prochaines phases de la trêve devraient inclure le désarmement du Hamas, une offre d'amnistie aux militants du Hamas acceptant de déposer les armes, et la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent discuter du rôle que pourrait jouer l'Union dans ce processus, lors d'une réunion lundi à Luxembourg.

Livrer de l'aide

Le document préparé par les services de la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, qui sera sur la table des ministres, précise aussi les autres champs d'action possibles pour l'Union, principal donateur international à Gaza.

«La priorité est d'assurer la livraison immédiate d'une aide à grande échelle à Gaza et dans tout le territoire conformément au droit humanitaire international», indique ainsi ce texte. L'UE a déjà indiqué être prête à redéployer une mission de surveillance au point de passage de Rafah avec l'Égypte lorsqu'il sera ouvert et pourrait aider à former une future force de police à Gaza.

En tant que principal soutien financier international des Palestiniens, l'UE devrait également jouer un rôle dans le financement de la reconstruction, mais aux côtés des pays du Golfe, appelés à prendre les devants, selon des diplomates à Bruxelles.

L'UE, profondément divisée sur le Proche-Orient, n'a pas réussi à exercer une influence forte après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Les ministres discuteront aussi lundi de la possibilité d'abandonner les propositions de sanctions éventuelles contre Israël, après l'accord de cessez-le-feu obtenu par Donald Trump.

Israël pousse pour que ces mesures soient abandonnées, mais plusieurs États de l'UE soutiennent qu'elles devraient rester sur la table, afin de maintenir la pression, y compris par rapport à la situation en Cisjordanie.