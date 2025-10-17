  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza L’Union européenne envisage d'aider au désarmement du Hamas

ATS

17.10.2025 - 18:44

L'UE envisage de fournir des financements et son expertise pour aider à désarmer le Hamas, dans le cadre du plan de paix pour Gaza du président Donald Trump. Ce sont les conclusions d'un document consulté vendredi par l'AFP.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent discuter du rôle que pourrait jouer l'Union dans le plan de Trump, lors d'une réunion lundi à Luxembourg (archives).
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent discuter du rôle que pourrait jouer l'Union dans le plan de Trump, lors d'une réunion lundi à Luxembourg (archives).
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.10.2025, 18:44

Selon ce document préparé par le service diplomatique de l'UE, les États membres devraient «évaluer et explorer les moyens de financer et de fournir une expertise pour le désarmement» à Gaza.

Les 27 discutent du rôle qu'il pourrait jouer après que l'UE a été mise sur la touche lors des négociations ayant abouti à un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. La première phase de cet accord a permis un arrêt des combats, après deux années de guerre entre Israël et l'organisation palestinienne.

Bande de Gaza. Le PAM estime que résoudre la famine «prendra du temps»

Bande de GazaLe PAM estime que résoudre la famine «prendra du temps»

Selon le plan en 20 points de Trump pour Gaza, les prochaines phases de la trêve devraient inclure le désarmement du Hamas, une offre d'amnistie aux militants du Hamas acceptant de déposer les armes, et la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent discuter du rôle que pourrait jouer l'Union dans ce processus, lors d'une réunion lundi à Luxembourg.

Livrer de l'aide

Le document préparé par les services de la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas, qui sera sur la table des ministres, précise aussi les autres champs d'action possibles pour l'Union, principal donateur international à Gaza.

«La priorité est d'assurer la livraison immédiate d'une aide à grande échelle à Gaza et dans tout le territoire conformément au droit humanitaire international», indique ainsi ce texte. L'UE a déjà indiqué être prête à redéployer une mission de surveillance au point de passage de Rafah avec l'Égypte lorsqu'il sera ouvert et pourrait aider à former une future force de police à Gaza.

Drame à Gaza. «La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle»

Drame à Gaza«La propagation des maladies infectieuses est devenue hors de contrôle»

En tant que principal soutien financier international des Palestiniens, l'UE devrait également jouer un rôle dans le financement de la reconstruction, mais aux côtés des pays du Golfe, appelés à prendre les devants, selon des diplomates à Bruxelles.

L'UE, profondément divisée sur le Proche-Orient, n'a pas réussi à exercer une influence forte après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023. Les ministres discuteront aussi lundi de la possibilité d'abandonner les propositions de sanctions éventuelles contre Israël, après l'accord de cessez-le-feu obtenu par Donald Trump.

Israël pousse pour que ces mesures soient abandonnées, mais plusieurs États de l'UE soutiennent qu'elles devraient rester sur la table, afin de maintenir la pression, y compris par rapport à la situation en Cisjordanie.

Les plus lus

«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Le prince Andrew renonce à son titre royal
Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
Birsfelden verbalise les automobilistes qui contournent les bouchons
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi