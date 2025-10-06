L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït.

La guerre fait rage depuis deux ans (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça», a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE à cet organe, baptisé «Comité de la paix» dans le plan du président américain.

L'UE est le principal bailleur de fonds de l'aide humanitaire aux Palestiniens et entretient des relations avec l'Autorité palestinienne ainsi qu'avec Israël, a souligné Mme Kallas.

«Je pense donc que l'Europe ne devrait pas seulement être un payeur, mais également un acteur», a-t-elle ajouté lors d'une rencontre avec les médias en marge d'une réunion ministérielle au Koweït entre les pays du Golfe et l'UE.

«Nous avons travaillé sur le plan de paix (...) et nous travaillons avec nos partenaires arabes. Ils comprennent qu'il est dans l'intérêt de tous que nous soyons là», a-t-elle poursuivi. «Espérons que les Israéliens seront également d'accord avec cela».

Comité de la paix

Le président Donald Trump a annoncé la semaine dernière un plan en 20 points visant à mettre fin à deux ans de guerre dans la bande de Gaza.

Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ont commencé à en discuter de manière indirecte ce lundi en Egypte.

Le texte prévoit de confier la gestion de la bande de Gaza à une instance palestinienne composée de «technocrates» indépendants, chargée d'assurer la gestion quotidienne des services publics et des municipalités pour la population de Gaza.

Cette instance doit être placée sous la houlette d'un «Comité de la paix», présidé par M. Trump lui-même.

L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair doit également en faire partie.