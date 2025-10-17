  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une nouvelle dépouille

ATS

17.10.2025 - 22:51

La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une nouvelle dépouille d'un otage retenue dans la bande de Gaza. L'information a été donnée vendredi soir par l'armée dans un communiqué.

La Croix-Rouge et des équipes palestiniennes recherchent les corps d’otages israéliens à Khan Younès, le 17 octobre 2025.
La Croix-Rouge et des équipes palestiniennes recherchent les corps d’otages israéliens à Khan Younès, le 17 octobre 2025.
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

17.10.2025, 22:51

«La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où le cercueil d'un otage décédé lui sera remis», indique le communiqué.

Gaza. Le Hamas «réaffirme son engagement» pour le plan de paix

GazaLe Hamas «réaffirme son engagement» pour le plan de paix

Après la libération lundi des derniers vingt otages encore vivants, le Hamas devait aussi restituer 28 dépouilles, dont 27 d'otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Il en a à ce jour rendu 9.

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»
De nouveaux droits de douane américains sur les bus et camions
Genève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar