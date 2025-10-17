La Croix-Rouge est en chemin pour récupérer une nouvelle dépouille d'un otage retenue dans la bande de Gaza. L'information a été donnée vendredi soir par l'armée dans un communiqué.

La Croix-Rouge et des équipes palestiniennes recherchent les corps d’otages israéliens à Khan Younès, le 17 octobre 2025. IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA ATS

«La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où le cercueil d'un otage décédé lui sera remis», indique le communiqué.

Après la libération lundi des derniers vingt otages encore vivants, le Hamas devait aussi restituer 28 dépouilles, dont 27 d'otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Il en a à ce jour rendu 9.