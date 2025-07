La Défense civile de la bande de Gaza a fait état lundi de 12 personnes tuées par des tirs et des bombardements de l'armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté par 21 mois de guerre.

Scène de guerre à Gaza. sda

Keystone-SDA ATS

Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de cette organisation de premiers secours, une frappe sur la clinique Al-Rimal de Gaza-ville, qui «abrite des centaines de déplacés», a notamment fait six morts et une quinzaine de blessés.

Des images de l'AFP à la clinique montrent une pièce calcinée aux cloisons éventrées, dans laquelle un trotteur pour bébé traîne au milieu des gravats.

«On a été surpris par des missiles et des explosions à l'intérieur du bâtiment. On ne savait plus où aller à cause de la poussière et des dégâts», témoigne à l'AFP Salman Qudum.

Il appelle la délégation palestinienne négociant actuellement un cessez-le-feu à Doha à trouver au plus vite un accord: «On ne peut plus attendre».

D'après la Défense civile gazaouie, deux personnes ont également été tuées et vingt autre blessées alors qu'elles attendaient pour recevoir de l'aide humanitaire.

La distribution de cette aide est sujette à controverse depuis fin mai et sa prise en main par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation soutenue par les Etats-Unis et Israël.

Le Comité international de la Croix-Rouge s'est alarmé dans un communiqué d'une «forte recrudescence» d'incidents liés aux sites de distribution d'aide, qui ont «submergé le système de santé déjà dévasté de Gaza».

«Dizaines de terroristes»

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur les faits rapportés lundi par les secouristes. Elle a indiqué dans un communiqué distinct poursuivre ses opérations «contre les organisations terroristes dans toute la bande de Gaza».

Son aviation, a-t-elle précisé, a visé au cours des dernières 24 heures «des dizaines de terroristes, des dépôts d'armes, des postes d'observation, des bâtiments militaires et d'autres infrastructures terroristes».

Compte tenu des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et les affirmations des différentes parties.