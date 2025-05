La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé dimanche la mort de 22 personnes, dont une femme enceinte et des enfants, dans des frappes aériennes sur le territoire palestinien assiégé, où Israël intensifie son offensive.

Keystone-SDA ATS

«Sept martyrs et plusieurs blessés (...) ont été transportés à la suite de bombardements aériens israéliens ayant visé la maison de la famille Daqa dans la ville de Jabalia», dans le nord du territoire, a détaillé pour l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de cet organisme de premiers secours, dans un nouveau bilan partagé en milieu d'après-midi.

Il a souligné que certains corps étaient «carbonisés». Des personnes restent portées disparues sous les décombres, alors que «la Défense civile ne dispose ni d'équipements de recherche ni de matériel lourd pour soulever les gravats, sauver les blessés ou extraire les corps», a-t-il ajouté.

Il a ensuite fait état de deux autres personnes tuées, dont une femme enceinte de sept mois, dans un frappe sur le camp de déplacés de Nousseirat, dans le centre du petit territoire palestinien dévasté et en proie à une situation humanitaire catastrophique.

Les médecins ont essayé de sauver l'enfant à naître, «mais il est mort», a-t-il rapporté.

Le porte-parole a également fait état de la mort de cinq membres d'une même famille après une frappe aérienne à Deir al-Baleh (centre), de trois personnes à Beit Lahia (nord) et de trois autres dans deux localités du gouvernorat de Khan Younès (sud) dans les mêmes circonstances.

Un couple a encore été tué par une frappe aérienne israélienne sur le camp de réfugiés de Nousseirat (centre), toujours selon M. Bassal qui précise qu'il s'agissait d'un responsable de la Défense civile, Achraf Abou Nar, et de son épouse.

Maisons détruites

L'armée israélienne a aussi démoli un certain nombre de maisons dans des quartiers de Gaza, et en a détruit cinq près de Khan Younès, selon le responsable de l'organisation de secours. Sollicitée par l'AFP, l'armée n'a pas commenté dans l'immédiat.

Rompant une trêve de deux mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza, et a intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché d'anéantir le Hamas, libérer les derniers otages restant et prendre le contrôle du territoire.