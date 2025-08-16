  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Gaza La Défense civile annonce 22 morts dans des frappes de Tsahal

ATS

16.8.2025 - 15:44

La Défense civile locale a fait état de la mort samedi de 22 Palestiniens, dont des enfants, tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, ravagée par plus de 22 mois de guerre.

Le quartier de Zeitoun à Gaza photographié ici en mars dernier: quelque 50'000 Palestiniens y vivent encore, affamés, selon la Défense civile. Il est soumis à d'intenses bombardements.
Le quartier de Zeitoun à Gaza photographié ici en mars dernier: quelque 50'000 Palestiniens y vivent encore, affamés, selon la Défense civile. Il est soumis à d'intenses bombardements.
ATS

Keystone-SDA

16.08.2025, 15:44

16.08.2025, 15:55

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a affirmé à l'AFP qu'un quartier de Gaza-ville dans le nord du territoire palestinien assiégé et affamé, était soumis à d'intenses bombardements depuis presque une semaine.

«Nous estimons que plus de 50'000 personnes restent dans le quartier de Zeitoun, la plupart sans eau ni nourriture», a-t-il dit, en accusant Israël de «nettoyage ethnique» à Zeitoun et dans le quartier voisin de Tal al-Hawa. «Nos équipes n'ont pas accès aux blessés».

Selon M. Bassal, 22 Palestiniens, dont plusieurs enfants, ont été tués par les tirs et frappes de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

Parmi eux, neuf Palestiniens ont été tués près de deux centres de distributions d'aide humanitaire dans le sud et le nord du territoire, a-t-il précisé. Six autres Palestiniens, dont trois enfants, ont péri dans deux frappes sur le camp de réfugiés de Bureij (centre) et sur la zone d'al-Mawassi (sud).

«Oublié ce qu'est le sommeil»

Le porte-parole, comme il le fait depuis presque une semaine maintenant, s'est alarmé des opérations de l'armée israélienne dans la ville de Gaza. «Les habitants n'ont aucun endroit où se réfugier. La situation est catastrophique.»

Ghassan Kashko, 40 ans, un habitant de Gaza-ville vit avec sa famille dans une école où ont pris refuge d'autres déplacés.

«Nous avons oublié ce qu'est le sommeil. Les raids aériens et les tirs de char ne s'arrêtent pas. (...) Nous n'avons plus ni nourriture ni eau potable», a-t-il déclaré au téléphone à l'AFP.

Une source au ministère de l'Intérieur lié au Hamas à Gaza a déclaré que «l'occupant continue une opération militaire terrestre dans les zones de Zeitoun et Tal al-Hawa». L'armée israélienne a détruit «des dizaines de maisons et des routes», selon cette source.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec le but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre.

Vendredi, l'armée a confirmé que ses troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de la ville de Gaza, où des habitants font état depuis plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol.

Les plus lus

Washington offre à Kiev des garanties type OTAN, sans adhésion
«Tout va de travers», estime le président de l'UDC Marcel Dettling
Le vice-président allemand évoque l'adhésion de la Suisse à l'UE
L'Espagne se consume dans le nord-ouest et l'ouest
Triomphe suisse à La Tzoumaz, la compagne de Pogacar en jaune !
L'Europe prête à faciliter un sommet Trump-Zelensky-Poutine