La Défense civile palestinienne à Gaza a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu'une frappe aérienne israélienne avait touché l'hôpital al-Ahli à Gaza-ville, sans que l'on sache s'il y a des victimes.

L'hôpital al-Ahli à Gaza avait été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d'une frappe meurtrière, selon les autorités palestiniennes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'armée israélienne a simplement répondu à l'AFP qu'elle examinait ces informations.

D'après un communiqué du service de presse du gouvernement du groupe islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, «le bombardement» contre l'hôpital al-Ahli, également appelé hôpital Baptiste, a provoqué la «destruction d'un bâtiment (abritant) la réception et un service d'urgence» et le «déplacement de patients et de blessés».

La Hamas a dénoncé un «nouveau crime de guerre» perpétré par «une entité criminelle qui a violé toutes les lois, règles et normes humanitaires, sous couverture et avec la complicité américaine».

Cet hôpital al-Ahli a été la cible au tout début de la guerre mi-octobre 2023 d'une frappe qui avait fait des centaines de morts.