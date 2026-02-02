  1. Clients Privés
Bande de Gaza La frontière avec l'Egypte rouvre au compte-gouttes

ATS

2.2.2026 - 10:26

Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé depuis mai 2024, a rouvert lundi dans les deux sens pour les habitants. Ces derniers seront autorisés à traverser la frontière sous de très strictes conditions.

Le point de passage de Rafah, entre la bande Gaza et l'Egypte, a rouvert lundi. Les habitants peuvent traverser la frontière sous des conditions strictes (archives).
Le point de passage de Rafah, entre la bande Gaza et l'Egypte, a rouvert lundi. Les habitants peuvent traverser la frontière sous des conditions strictes (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 10:26

02.02.2026, 10:38

La frontière, dont la réouverture était réclamée par l'ONU et les organisations humanitaires, devrait pour l'heure rester fermée à l'entrée de l'aide internationale dans le territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Un responsable israélien a annoncé lundi matin l'ouverture dans les deux sens du poste-frontière pour les habitants, après l'arrivée sur place de la mission européenne de surveillance EUBAM Rafah. Selon un média égyptien, 50 personnes seront autorisées à transiter par jour dans chaque sens lors des premiers jours de la réouverture.

La télévision israélienne Kan a annoncé de son côté qu'environ 150 personnes devraient quitter lundi Gaza, parmi lesquelles 50 malades, tandis qu'une cinquantaine de personnes devraient y entrer depuis l'Egypte. La frontière devrait ouvrir environ six heures par jour, selon Kan. Une source à la frontière a indiqué à l'AFP que quelques dizaines de personnes étaient arrivées du côté égyptien en attendant de passer.

Pas d'augmentation de l'aide

Les autorités israéliennes, qui contrôlent le poste-frontière du côté palestinien, n'ont pas mentionné en l'état une éventuelle augmentation de l'aide vers Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure. L'aide internationale venant d'Egypte transite jusqu'à présent par le poste-frontière israélien de Kerem Shalom, à quelques kilomètres de Rafah.

Bande de Gaza. Israël rouvre partiellement le point de passage de Rafah

Bande de GazaIsraël rouvre partiellement le point de passage de Rafah

Les autorités israéliennes ont conditionné tout passage à l'obtention d'"une autorisation sécuritaire préalable» pour sortir de Gaza et y entrer, en coordination avec l'Egypte et sous la supervision de la mission européenne à Rafah.

Les Palestiniens souhaitant retourner à Gaza seront autorisés à emporter un nombre limité de bagages, sans objets métalliques ni électroniques, et avec des quantités limitées de médicaments, selon l'ambassade palestinienne au Caire.

