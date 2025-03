«La souffrance doit cesser», dit Kallas en Israël

«La souffrance doit cesser», a dit la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas dimanche soir à son arrivée en Israël, où elle va réclamer un «retour immédiat» à l'accord de cessez-le-feu pour stopper la «destruction de Gaza».

Israël a le droit de se défendre, mais doit respecter la vie des civils et le droit humanitaire, a déclaré la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas. sda

Keystone-SDA ATS

«L'offensive militaire d'Israël a causé d'effroyables pertes en vies humaines. Tant que cette guerre se poursuivra, les deux parties seront perdantes», a-t-elle souligné, avant de rencontrer successivement les dirigeants israéliens et palestiniens lundi.

«Israël a le droit de se défendre, mais doit respecter la vie des civils et le droit humanitaire. Les menaces d'annexion de certaines parties de Gaza sont inacceptables», a-t-elle déclaré.

«Lors de mes entretiens avec les dirigeants israéliens et palestiniens, j'insisterai sur l'urgence des négociations. Tous les otages doivent être libérés immédiatement. La souffrance doit cesser. La destruction de Gaza ne fait qu'alimenter la radicalisation», a-t-elle ajouté.

Rencontres prévues

La responsable diplomatique de l'Union européenne doit rencontrer lundi le président israélien Isaac Herzog, le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, ainsi que le chef de l'opposition Yair Lapid.

Elle se rendra également dans les territoires palestiniens pour s'entretenir avec le président Mahmoud Abbas et le Premier ministre Mohammad Mustafa.

Les relations avec Israël divisent profondément les pays de l'Union européenne depuis la guerre dans la bande de Gaza, certains mettant en avant le droit d'Israël à se défendre, tandis que d'autres insistent sur la fin des combats et le droit des Palestiniens à un Etat.

«Gaza appartient aux Palestiniens»

Dimanche, Kaja Kallas était en Egypte pour échanger sur le plan arabe de reconstruction de Gaza.

«Gaza appartient aux Palestiniens. Lorsque cette guerre prendra fin, Gaza devra être reconstruit le plus rapidement possible, et le plan soutenu par les Arabes propose un moyen réaliste d'y parvenir», a-t-elle estimé.

L'initiative arabe se veut une réponse au plan du président américain Donald Trump qui prévoit de prendre le contrôle du territoire palestinien et d'en expulser ses habitants.

Préparé par l'Egypte, elle prévoit de reconstruire la bande de Gaza, détruite par 15 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, sans déplacer ses 2,4 millions d'habitants.

Retour de l'Autorité palestinienne

Le plan met de facto à l'écart le Hamas et prévoit un retour de l'Autorité palestinienne, chassée du territoire en 2007 par le mouvement islamiste.

L'armée israélienne a entamé dimanche une offensive à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, tout en poursuivant ses opérations dans le nord, cinq jours après avoir rompu le cessez-le-feu avec le Hamas.

La guerre a été déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, dernier épisode du très long confit israélo-palestinien.

L'offensive lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait au total 50'021 morts, majoritairement des civils, selon un bilan fourni dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. La Défense civile, la principale organisation de secours dans ce territoire, a également fait état de plus de 50'000 morts.

L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer ces chiffres de manière indépendante.