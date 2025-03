Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a déploré jeudi «un déchaînement sans fin des épreuves les plus inhumaines» pour la population de Gaza. Cela après la reprise des frappes israéliennes dans ce territoire.

Le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, déplore "un déchaînement sans fin d'épreuves" dans la bande de gaza.

«Les bombardements des forces israéliennes à partir des airs et de la mer se poursuivent pour le troisième jour», écrit M. Lazzarini sur son compte X. «Chaque jour, sous nos yeux, les habitants de Gaza revivent encore et encore leur pire cauchemar», ajoute-t-il, déplorant «un déchaînement sans fin des épreuves les plus inhumaines».

Après plusieurs semaines de blocage dans les discussions indirectes entre Israël et le Hamas sur la suite à donner à cette trêve, Israël a repris les hostilités à grande échelle dans la nuit de lundi à mardi avec une campagne de bombardements meurtriers suivi par des opérations terrestres «ciblées», selon l'armée, depuis mercredi.

«Nous craignons que le pire soit encore à venir compte tenu de l'invasion au sol séparant le nord du sud» de la bande de Gaza, écrit M. Lazzarini en référence au déploiement de soldats israéliens dans le «couloir de Netzarim», un axe coupant le territoire en deux au sud de Gaza-ville.

Ordres d'évacuation

«Des ordres d'évacuation forçant la population à fuir ont été émis [par l'armée israélienne] affectant des dizaines de milliers de personnes», ajoute-t-il, déplorant que «la grande majorité [des Palestiniens de Gaza] ont déjà été déplacés, traités comme des 'boules de flipper'» depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas il y a plus de 17 mois sur le sol israélien.

«Il n'y a plus de temps à perdre», dit-il encore, appelant à «un renouvellement du cessez-le-feu», à «la libération, dans la dignité, de tous les otages» retenus par le Hamas et ses alliés à Gaza, soit une soixantaine, morts ou vivants, et à «un flux sans entrave d'aide humanitaire et de marchandises» à destination de la bande de Gaza.

Aide humanitaire bloquée

Déterminé à forcer le Hamas à accepter de nouvelles libérations d'otages à ses conditions, Israël a bloqué le passage de l'aide humanitaire à destination de Gaza le 2 mars puis la fourniture d'électricité pour la principale station de dessalement d'eau du territoire.