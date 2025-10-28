  1. Clients Privés
Gaza Vance assure que le cessez-le-feu tient malgré les «accrochages»

ATS

28.10.2025 - 21:40

Le vice-président américain JD Vance a affirmé mardi que le cessez-le-feu à Gaza tenait, malgré des frappes meurtrières menées par Israël. Des opérations en réponse, selon le gouvernement israélien, à des attaques contre ses soldats dans le territoire palestinien.

Le vice-président JD Vance s’exprime devant les journalistes, le 28 octobre 2025.
Keystone-SDA

«Le cessez-le-feu tient. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits accrochages», a affirmé le vice-président à des journalistes au Capitole de Washington. «Nous savons que le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza a attaqué un soldat» des forces armées israéliennes, «mais je pense que la paix du président (Trump) va tenir», a-t-il ajouté.

