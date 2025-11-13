Le Hamas a remis jeudi soir à la Croix-Rouge un cercueil contenant les restes d'un des quatre derniers otages dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. L'annonce a été faite par l'armée israélienne.

Le Hamas doit encore restituer les reste de quatres otages du 7 octobre 2023: trois Israéliens et un Thaïlandais. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué militaire.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de guerre à Gaza, le Hamas doit encore restituer les restes de quatre otages du 7 octobre 2023: trois Israéliens et un Thaïlandais.