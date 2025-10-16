Le Hamas a réaffirmé vendredi «son engagement» envers la «mise en oeuvre» de l'accord de cessez-le-feu à Gaza négocié avec Israël sous l'égide des Etats-Unis. Il s'est à nouveau engagé à «remettre tous les corps restants» des otages.

Près de 80% des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits par l'armée israélienne (archives).

«Le processus de restitution des corps des prisonniers israéliens pourrait prendre un certain temps, car certains de ces corps ont été enterrés dans des tunnels détruits par l'occupation [israélienne, ndlr], tandis que d'autres restent sous les décombres de bâtiments qu'elle a bombardés et démolis», a précisé le mouvement islamiste palestinien sur le réseau social Telegram.

Israël accuse le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, qui prévoyait un retour de tous les otages, vivants et morts, avant lundi matin.

430'000 habitations détruites

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, mais n'a remis depuis lundi que neuf dépouilles sur les 28 qu'il retient.

Le Hamas soutient que ce sont les seuls corps auxquels il a pu accéder, disant avoir besoin d'un «équipement spécial» pour récupérer les autres dépouilles.

Jeudi, la Turquie a annoncé envoyer des spécialistes pour participer aux recherches des corps ensevelis, «y compris des otages». Quelque 80 de ces secouristes habitués des terrains difficiles, notamment des tremblements de terre, se trouvent déjà sur place, selon les autorités turques.

Selon l'ONU, près de 430'000 habitations ont été détruites ou endommagées dans la bande de Gaza, soit près de 85% des bâtiments du territoire palestinien. Plus de 50 millions de tonnes de débris doivent être retirées, la plupart dans la ville de Gaza.