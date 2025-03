Le Hamas a affirmé samedi vouloir mettre en oeuvre «les étapes restantes» prévues par l'accord de trêve avec Israël. Et rejeter «catégoriquement la présence de forces étrangères» sur le territoire de la bande de Gaza.

Keystone-SDA ATS

«Nous affirmons notre volonté d'aller au bout des étapes restantes de l'accord (de trêve devant mener) à un cessez-le-feu global et permanent, au retrait complet des forces d'occupation de la bande de Gaza, à la reconstruction et à la levée du siège», écrit le Hamas dans un message adressé aux participants au sommet extraordinaire de la Ligue arabe consacré aux Territoires palestiniens devant se tenir le 4 mars au Caire.

Arraché après des mois d'efforts de médiation du Qatar avec le soutien de l'Egypte et des Etats-Unis, l'accord de trêve entre Israël et le mouvement islamiste palestinien est entré en vigueur le 19 janvier après plus de 15 mois d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza.

La première phase de l'accord a permis le retour en Israël de 33 otages captifs à Gaza (dont huit morts) en échange de la libération de quelque 1800 Palestiniens détenus par Israël.

Menaces israéliennes

Mais alors que celle-ci est entrée samedi dans son dernier jour, le Hamas et Israël ne sont pas d'accord sur la suite à donner au processus.

Le Hamas campe sur son refus de discuter d'autre chose que d'une mise en oeuvre de la deuxième phase de l'accord censée garantir la fin définitive de la guerre et le retrait israélien de Gaza, ainsi que la libération des otages encore retenus -une soixantaine dont plus de la moitié seraient morts.

Israël souhaite, de son côté, faire libérer davantage d'otages dans le cadre d'une prolongation de la première phase. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu ne cesse de dire qu'il se réserve le droit de reprendre les hostilités à tout moment pour anéantir le Hamas si celui-ci ne dépose pas les armes.

Pas de forces étrangères à Gaza

Abordant dans son message aux pays arabes la question de l'après-guerre, le Hamas affirme qu'il est prêt à considérer «toute option acceptée par les Palestiniens» mais qu'il rejette «catégoriquement toute tentative d'imposer des projets ou des formes d'administration non palestiniennes ou la présence de forces étrangères sur le territoire de la bande de Gaza».

Le gouvernement israélien répète ces derniers jours être déterminé à maintenir des troupes israéliennes à l'intérieur de Gaza, dans une zone frontalière de l'Egypte, même après la conclusion d'un éventuel cessez-le-feu permanent.