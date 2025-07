Le pape Léon XIV a appelé dimanche à mettre fin à la «barbarie» de la guerre à Gaza et à «l'usage aveugle de la force», quelques jours après une frappe israélienne meurtrière contre une église catholique.

Un médecin termine le bandage d'une blessure d'une adolescente (archives). ats

Keystone-SDA ATS

«Je demande une fois de plus la fin immédiate de la barbarie de cette guerre et une résolution pacifique du conflit», a déclaré Léon XIV à la fin de la prière de l'Angélus, après la mort de trois personnes jeudi dans la seule église catholique de la bande de Gaza

«Cet acte, malheureusement, s'ajoute aux attaques militaires en cours contre les populations civiles et les lieux de culte de Gaza», a rappelé le pape dimanche.

«J'en appelle à la communauté internationale pour respecter les lois humanitaires et l'obligation de protéger les civils, ainsi que l'interdiction des punitions collectives, de l'usage indiscriminé de la force et du déplacement forcé des populations», a-t-il ajouté.

Eglise visée

Le patriarcat latin de Jérusalem a annoncé jeudi la mort de trois personnes dans une frappe israélienne sur la seule église catholique de la bande de Gaza, refuge pour cette petite communauté depuis le début de la guerre il y a 21 mois.

Le pape Léon XIV a reçu vendredi un appel téléphonique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, auprès duquel il a «réaffirmé l'urgence de protéger les lieux de culte et surtout tous les fidèles et toutes les personnes en Palestine et en Israël», selon un communiqué du Vatican.

Le même jour, Benjamin Netanyahu a dit regretter «profondément» cette frappe, reconnaissant une «erreur» et annonçant qu'Israël allait mener une «enquête sur cet incident».

Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot a qualifié d'"inadmissible» le bombardement de cette église «placée sous la protection historique de la France».