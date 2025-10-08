Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été rapatriés mercredi. Neuf personnes ont atterri à Genève alors que le dernier membre de l'aventure, un binational turc, est arrivé mardi en Turquie.

L'ancien maire de Genève Rémy Pagany ainsi que huit autres militants de la flottille suisse à Gaza sont arrivés à Genève mercredi. Ils ont été expulsés la veille d'Israël. sda

Keystone-SDA ATS

A Genève-Aéroport, près de 300 manifestants ont accueilli les neuf militants suisses, selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur place. Ils étaient munis de pancartes de soutien et ont entonné plusieurs slogans à la gloire de la flottille. Plusieurs appels à la démission du conseiller fédéral en charge des affaires étrangères Ignazio Cassis ont été lancés par les manifestants et les militants.

Après avoir été accueillis par leurs familles, les membres de la flottille ont participé à un briefing avec l'organisation Waves of Freedom, responsable de la flottille pour la Suisse. «On va les accueillir et leur rappeler que tout va bien maintenant», a indiqué à Keystone-ATS Annie Serrati, porte-parole de l'organisation.

Waves of Freedom a mis sur pied un pôle psychologique pour aider les militants. «On s'est rendu compte, avec les premiers rapatriés, que certaines personnes peinent notamment à bien dormir», a noté Mme Serrati.

Les bateaux de la flottille avaient été arraisonnés jeudi dernier par Israël et les derniers militants suisses ont été expulsés mardi.

«Traités comme des animaux»

Ancien maire de Genève, Rémy Pagani figure dans les rapatriés du jour. A son arrivée, il a notamment remercié les manifestants pour l'accueil réservé à l'expédition. «Sans vous, nous serions encore là-bas, traités comme des animaux et humiliés. Nous étions 14 entassés dans 23 m2», a déclaré Rémy Pagani.

Parmi les mauvais traitements que disent avoir reçus les membres de la flottille, Rémy Pagani a cité le cas d'une personne souffrant de diabète à qui l'armée israélienne aurait refusé de donner des médicaments. «Je pense à tous les prisonniers palestiniens. Nous avons vécu six jours là-bas et c'était catastrophique, mais il y a des milliers de civils palestiniens et des enfants qui ont été enlevés», a déclaré avec émotion l'ancien maire de Genève.

Sur l'aspect juridique, Waves of Freedom va désormais rencontrer les membres de la flottille pour dresser la liste des mauvais traitements qu'ils estiment avoir subis dans le centre de détention de Ktzi'iot. «Nous sommes soulagés de voir notre équipe de retour, mais nous allons continuer notre action avec l'objectif d'atteindre Gaza pour y acheminer de l'aide», a déclaré Annie Serrati.

Pression

Dans son discours, Rémy Pagani a remercié le peuple jordanien, les dix militants ayant fait escale à Amman mardi. «Les Jordaniens ont été très généreux en nous payant un repas et des vêtements, contrairement au DFAE», a cinglé l'ancien maire de Genève.

De son côté, Waves of Freedom estime que sans la pression mise par le Département fédéral des affaires étrangères, la libération des derniers membres de la flottille n'aurait pas été aussi rapide. «Nous avons été en contact journalier avec le DFAE pour l'inciter à mettre la pression aux autorités israéliennes. Cela montre certaines lacunes», a constaté Mme Serrati.

Contacté, le DFAE a indiqué être intervenu à plusieurs reprises depuis le début de l’opération, auprès du ministère israélien des affaires étrangères et de l'ambassade d'Israël à Berne pour exiger le strict respect du droit international. «Le DFAE s'est également engagé auprès des autorités israéliennes en faveur d'une libération rapide des citoyens suisses. Waves of freedom n'a eu aucune influence sur l'action et les mesures prises», a affirmé un porte-parole.

La flottille suisse pour Gaza était composée de 19 membres, qui ont désormais tous été expulsés d'Israël. Le premier militant était rentré en Suisse samedi dernier à Zurich avant que huit autres personnes soient rapatriées dimanche à Genève.